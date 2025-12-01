Sărbătoare națională bisericească marcată într‑o parohie bucureșteană

În ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, 30 noiembrie, la Biserica „Sfântul Ilie”-Ghencea din Protoieria Sector 5 Capitală a avut loc o serie de evenimente liturgice și culturale de seamă.

De dimineață, a fost săvârșită slujba Utreniei, urmată apoi de Sfânta Liturghie și de slujba Parastasului pentru făuritorii Marii Uniri din anul 1918, oficiată în prezența unui număr mare de credincioși. Pe lângă aceștia, la sfintele slujbe a participat generalul‑maior Liviu Uzlău, rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, împreună cu studenții din anul al doilea de la Facultatea de Poliție. În continuare, toți cei prezenți au intonat Imnul național, iar corul de copii al Bisericii „Sfântul Ilie”-Ghencea a interpretat cântece patriotice. De asemenea, două eleve de la Colegiul Național „Matei Basarab” din București au prezentat momentele istorice importante din istoria țării noastre și semnificațiile zilei de 1 decembrie 1918.

Rectorul Academiei de Poliție i‑a mulțumit părintelui paroh Sebastian Gabor, inspector eparhial, pentru invitație, și a vorbit despre importanța zilei Marii Uniri din anul 1918. La final, preotul paroh i‑a dăruit o icoană generalului‑maior Liviu Uzlău, mulțumindu‑i la rândul său pentru participarea la această sărbătoare națională bisericească. De asemenea, părintele Sebastian Gabor i‑a dăruit o icoană și conf. dr. comisar‑șef de poliție Irina‑Mihaela Bakhaya, directorul Departamentului de științe comportamentale și socio‑umaniste din cadrul Facultății de Poliție. La final, cei 20 de studenți prezenți au primit calendare bisericești și au participat la o agapă frățească.