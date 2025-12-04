Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Colocviul doctoranzilor în Teologie, în cadrul Zilelor Şaguniene 2025

Știri
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 04 Decembrie 2025

Manifestările culturale şi duhovniceşti din cadrul Zilelor Șaguniene 2025 au continuat miercuri, 3 decembrie, în mediul online, unde s‑au desfăşurat Colocviul doctoranzilor în Teologie și lansarea ultimului volum al revistei „Studia Doctoralia Andreiana” a şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, informează Mitropolia Ardealului.

La această sesiune a colocviului organizat de Facultatea de Teologie din Sibiu au participat 76 de doctoranzi din școlile doctorale teologice din țară. În deschiderea sesiunii inaugurale, cuvântul de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de pr. conf. univ. dr. Constantin Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, după care a urmat cuvântul prof. univ. dr. Paul Brusanowski, directorul școlii doctorale al facultăţii sibiene. Despre lansarea ultimului volum al revistei „Studia Doctoralia Andreiana” a vorbit drd. Florin Chelcan, secretar de redacție al revistei.

 

