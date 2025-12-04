Colocviul doctoranzilor în Teologie, în cadrul Zilelor Şaguniene 2025

Manifestările culturale şi duhovniceşti din cadrul Zilelor Șaguniene 2025 au continuat miercuri, 3 decembrie, în mediul online, unde s‑au desfăşurat Colocviul doctoranzilor în Teologie și lansarea ultimului volum al revistei „Studia Doctoralia Andreiana” a şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, informează Mitropolia Ardealului.

La această sesiune a colocviului organizat de Facultatea de Teologie din Sibiu au participat 76 de doctoranzi din școlile doctorale teologice din țară. În deschiderea sesiunii inaugurale, cuvântul de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de pr. conf. univ. dr. Constantin Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, după care a urmat cuvântul prof. univ. dr. Paul Brusanowski, directorul școlii doctorale al facultăţii sibiene. Despre lansarea ultimului volum al revistei „Studia Doctoralia Andreiana” a vorbit drd. Florin Chelcan, secretar de redacție al revistei.