Recepţie la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naţionale

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi, 1 decembrie 2025, la recepția oferită de președintele României, Nicușor Daniel Dan, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României. Au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor statului român, oameni de cultură, diplomaţi, dar şi delegaţi ai cultelor religioase din România.

După intonarea Imnului de stat, preşedintele României a rostit o alocuţiune în care a evidențiat importanța actului național petrecut în urmă cu 107 ani și a adus în discuție așteptările pe care societatea românească le are față de viitorul acestei țări, dat fiind contextul socioeconomic actual: „Celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României în care un vis de generații s‑a împlinit. Acest lucru înseamnă că nu venim de nicăieri, că au existat o clasă politică și o societate capabile să‑și coalizeze energiile pentru un ideal, iar memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut. Cred că trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul în care ne aflăm tocmai pentru a fi capabili să ne ajustăm așteptările și speranțele. (...) Invitația pe care o adresez tuturor este aceea de a discuta cu calm și echilibru problemele pe care societatea noastră le are, fără a încerca să le ascundem în vreun fel. Vă invit să încercăm să ne ascultăm unii pe alții; dincolo de zgomotul inevitabil, vom găsi puncte de vedere comune pe care putem să construim, pentru că trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară progresează. La această solidaritate interioară ne obligă memoria celor pe care i‑am pomenit și responsabilitatea pe care o avem față de copiii noștri. Vă invit să continuați să credeți în România”, a afirmat președintele României.