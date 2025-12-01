Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Recepţie la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naţionale

Recepţie la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naţionale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 01 Decembrie 2025

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi, 1 decembrie 2025, la recepția oferită de președintele României, Nicușor Daniel Dan, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României. Au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor statului român, oameni de cultură, diplomaţi, dar şi delegaţi ai cultelor religioase din România.

După intonarea Imnului de stat, preşedintele României a rostit o alocuţiune în care a evidențiat importanța actului național petrecut în urmă cu 107 ani și a adus în discuție așteptările pe care societatea românească le are față de viitorul acestei țări, dat fiind contextul socioeconomic actual: „Celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României în care un vis de generații s‑a împlinit. Acest lucru înseamnă că nu venim de nicăieri, că au existat o clasă politică și o societate capabile să‑și coalizeze energiile pentru un ideal, iar memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut. Cred că trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul în care ne aflăm tocmai pentru a fi capabili să ne ajustăm așteptările și speranțele. (...) Invitația pe care o adresez tuturor este aceea de a discuta cu calm și echilibru problemele pe care societatea noastră le are, fără a încerca să le ascundem în vreun fel. Vă invit să încercăm să ne ascultăm unii pe alții; dincolo de zgomotul inevitabil, vom găsi puncte de vedere comune pe care putem să construim, pentru că trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară progresează. La această solidaritate interioară ne obligă memoria celor pe care i‑am pomenit și responsabilitatea pe care o avem față de copiii noștri. Vă invit să continuați să credeți în România”, a afirmat președintele României. 

 

Citeşte mai multe despre:   Patriarhul Daniel  -   Presedintele Romaniei  -   Palatul Cotroceni  -   1 Decembrie
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri