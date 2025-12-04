Expoziție închinată sfinților români la Parohia Iancu Vechi-Mătăsari

Biserica Parohiei Iancu Vechi-Mătăsari din Protoieria Sectorului 2 al Capitalei a găzduit miercuri, 3 decembrie, începând cu ora 17:30, vernisajul celei de‑a 11‑a ediții a expoziției de pictură, desen și colaj „Pe urmele sfinților români”, marcând încheierea oficială a programului cultural‑religios omonim.

Proiectul, înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale și în seria manifestărilor din anul 2025, proclamat de către Sfântul Sinod ca „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”, a fost organizat de Parohia Iancu Vechi-Mătăsari în parteneriat cu Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci” din București.

Reunind aproximativ 500 de elevi de la 62 de unități de învățământ din tot municipiul București, acest proiect cultural‑religios reprezintă cea mai amplă expoziție de artă bisericească a elevilor din Capitală.

Începutul evenimentului a fost marcat de un cuvânt de felicitare adresat de către părintele Constantin Stoica, parohul Bisericii Iancu Vechi-Mătăsari: „Îi felicităm pe copii, în primul rând. Scopul acestei manifestări este să cultivăm în sufletele copiilor noștri dragostea de credință, dragostea de Biserică, dragostea de neam și, nu în ultimul rând, să‑i cultivăm în spiritul valorilor credinței creștin‑ortodoxe. Evanghelia lui Hristos transmite mereu valori care ne ajută foarte mult în viață”.

Alături de coordonatorii proiectului, clericii de la Parohia Iancu Vechi-Mătăsari și profesorii de religie de la Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci”, la vernisaj a participat și directoarea școlii-organizatoare, prof. Virginia Marilena Stan, precum și numeroși clerici, profesori, elevi, părinți și credincioși ai parohiei. Ulterior, au fost prezentate atât în format digital - în biserica parohială, cât și în format fizic - la subsolul lăcașului de cult -, mai multe lucrări inspirate din viețile sfinților români, realizate de elevii bucureșteni de liceu și gimnaziu, sub îndrumarea profesorilor de religie și educație plastică. La această ediție au fost pictați și sfinți români a căror proclamare a canonizării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a avut loc în anul 2025. Pe parcursul evenimentului, cei prezenți au avut bucuria să audieze mai multe cântări închinate sfinților români și colinde tradiționale, interpretate de un cor psaltic.

O parte din creațiile elevilor vor putea fi admirate de cei interesați la demisolul Bisericii Iancu Vechi-Mătăsari pe tot parcursul lunii decembrie 2025.