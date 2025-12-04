Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Instructaj PSI‑SU la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare"-Iași

Instructaj PSI‑SU la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”-Iași

Data: 04 Decembrie 2025
Data: 04 Decembrie 2025

Joi, 4 decembrie 2025, într‑o atmosferă completată de jovialitatea tinerilor elevi seminariști, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”-Iași, s‑a desfășurat o nouă activitate în domeniul situațiilor de urgență.

Acțiunea a presupus simularea evacuării elevilor și a corpului didactic din unitatea de învățământ în cazul producerii unei situații de urgență, precum și a explicării modului de comportament ce trebuie adoptat în timpul producerii unui incendiu, respectiv al unui cutremur.

La această activitate au participat aproximativ 300 de elevi și cadre didactice, alături de părintele director Constantin Simiraș.

Centrul eparhial a fost reprezentat de părintele Marius Burghelea - directorul Departamentului SSM/PSI‑SU/GDPR.

Discuțiile au fost interactive, elevii și cadrele didactice manifestând un interes deosebit în deprinderea de noi cunoștințe.

 

