Instructaj PSI‑SU la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”-Iași

Data: 04 Decembrie 2025

Joi, 4 decembrie 2025, într‑o atmosferă completată de jovialitatea tinerilor elevi seminariști, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”-Iași, s‑a desfășurat o nouă activitate în domeniul situațiilor de urgență.

Acțiunea a presupus simularea evacuării elevilor și a corpului didactic din unitatea de învățământ în cazul producerii unei situații de urgență, precum și a explicării modului de comportament ce trebuie adoptat în timpul producerii unui incendiu, respectiv al unui cutremur.

La această activitate au participat aproximativ 300 de elevi și cadre didactice, alături de părintele director Constantin Simiraș.

Centrul eparhial a fost reprezentat de părintele Marius Burghelea - directorul Departamentului SSM/PSI‑SU/GDPR.

Discuțiile au fost interactive, elevii și cadrele didactice manifestând un interes deosebit în deprinderea de noi cunoștințe.