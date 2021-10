„Stau la rând pentru că vreau să mă întâlnesc cu Sfânta Parascheva și să o cinstesc”

La Catedrala mitropolitană din Iași, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din această duminică, 3 octombrie, a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Alături de arhiereu, preoții și credincioșii ieșeni, au fost prezenți la slujbă și o parte din participanții Festivalului Internațional de Muzică Bizantină - Iasi Byzantine Music Festival (IBMF), ce se desfășoară în aceste zile la Iași. Astfel, răspunsurile la strană au fost oferite de corul „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași și corul „Byzantion”, dirijat de Adrian Sîrbu, președintele Asociației Culturale „Byzantion”.

În cuvântul de învățătură, PS Părinte Nichifor Botoșăneanul a făcut referire și mărturisirea pelerinilor Sfintei Cuvioase Parascheva: „De multe ori, cei ce stați la rând la Sfânta Parascheva, întrebați fiind de ce faceți aceasta, de cunoscuți sau de către unii ziariști mai mult sau mai puțin bine intenționați, răspuneți: Ca să-mi meargă bine, ca să fiu sănătos, ca să mai pot veni și la anul, ca să nu mă prindă covidul, pentru spor în casă etc. De multe ori venim și la biserică cu aceste gânduri - și nu e rău. Rău este că venim doar cu aceste gânduri, când Dumnezeu vrea să ne dăruiască mult mai mult, să-L cunoaștem pe El și să ne bucurăm. Puțini dintre noi am fost auziți spunând: Am venit să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul vieții - nu doar pentru că am fost sănătos - ci pentru darul vieții. Viața este o minune, și lumea din jurul nostru este minunată. Până și o floare îți vorbește de Dumnezeu, până și o vrabie face acest lucru atunci când zboară. Puțini am auzit să spunem: Stau la rând pentru că vreau să-L cunosc mai adânc pe Dumnezeu, pentru că vreau să mă întâlnesc cu Sfânta Parascheva și să o cinstesc, pentru că vreau să înțeleg voia lui Dumnezeu și să o urmez. Mulți dintre dumneavoastră poate aveți aceste gânduri în inimă, dar trebuie și să le formulăm ca atare, să mărturisim”.

La final, ierarhul le-a mulțumit corurilor care au dat răspusurile la strană: „Mulțumesc Corului «Byzantion» și Corului «Chivotul», care au cântat la această Sfântă Liturghie și au înfrumusețat-o, în cadrul zilelor Festivalului Internațional de Muzică Bizantină. Acest festival, care a început de miercuri, a umplut cetatea noastră, a Iașilor, dar și onlin-eul, cu cântări frumoase, cu cântări inspirate din evlavie, cu cântări care ne înalță sufletul către Dumnezeu”.