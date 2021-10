Sucevenii l-au așteptat pe Sfântul Ioan până noaptea târziu. „Ca noaptea de Paști a fost această seară”

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin părinteasca purtare de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, procesiunea cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou a continuat luni, 11 octombrie 2021, în mai multe localități din județul Suceava. Traseul a vizat mănăstirile și centrele medicale, locuri în care cei îndurerați și greu încercați găsesc alinare în această perioadă dificilă. În ziua de duminică racla cu cinstitele moaște și icoana sfântului au fost purtate pe străzile Sucevei cu cinste și evlavie.

Ziua de luni a început cu un moment de rugăciune săvârșit de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, înainte ca sfintele moaște să fie ridicate din baldachin și să fie purtate urmând traseul: Mănăstirea Dragomirna, Schitul Mitocul Dragomirnei, orașul Siret, Așezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie” și spitalele municipiului Rădăuți, Mănăstirea Bogdana, Mănăstirea Sihăstria Putnei, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Marginea, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Moldovița, Spitalul Câmpulung Moldovenesc, Spitalul Vatra Dornei, Mănăstirea Gheorghițeni, Mănăstirea Rarău, orașul Gura Humorului, reîntorcându-se la Suceava.

Racla Sfântului Ioan cel Nou a fost însoțită de către un sobor de la Catedrala Arhiepiscopală, precum și de clerici de la Centrul Eparhial și protoiereii Protopopiatelor Suceava I, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc.

Ca semn al dragostei pentru ocrotitorul județului Suceava, monahii și monahiile mănăstirilor vizitate în această zi, cadrele medicale și credincioșii au ieșit în întâmpinarea sfintelor moaște cu icoane, lumânări aprinse și flori în mâini, făcând semnul Sfintei Cruci și înălțând rugăciuni pentru încetarea răspândirii bolilor și pentru liniște sufletească.

Un moment deosebit a avut loc la Mănăstirea Putna, unde a fost săvârșită slujba Acatistului Sfântului Ioan cel Nou și a fost înconjurată biserica mănăstirii, pe un traseu presărat cu flori și petale, cu icoana și racla care adăpostește cinstitele sale moaște.

Atât la mănăstirile în care a ajuns Sfântul, cât și la spitalele rânduite în traseu, delegația a poposit câteva clipe pentru a rosti o rugăciune pentru încetarea răspândirii bolii molipsitoare. Cadrele medicale au primit din partea clericilor slujitori flori care au însoțit racla pe tot parcursul procesiunii.

La Mănăstirea cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Marginea, delegația a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, alături de obștea mănăstirii, în sunet de clopot și toacă.

La sfârșitul zilei, racla a fost reașezată în biserica Mănăstirii „Sfântul Ioan”, moment în care Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul le-a vorbit celor prezenți despre bucuria și emoția celor care s-au întâlnit în această zi însemnată cu ocrotitorul Cetății Sucevei. „Binecuvântat fie Dumnezeu pentru această zi frumoasă, luminoasă, călduroasă, mai ales întru cele dinlăuntru, o zi plină, o zi care s-a rotunjit prin toate cele care s-au împlinit cu mila Domnului în ea. O zi în care ne-am bucurat noi, văzând bucuria oamenilor cu care ne-am întâlnit, oameni care au primit cu drag moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, oameni cu flori în mână, oameni aruncând flori înaintea sfintelor moaște, oameni cu lacrimi în ochi și oameni cu multă speranță, cu nădejde, care nu-și pierd credința nici în vremuri atât de dificile, precum cele prin care trecem noi. De aceea spun că binecuvântat a fost gândul acesta al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, ca nu doar în Suceava să avem această procesiune cu Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, ci și în alte părți ale eparhiei, moaștele sale să poposească la sfintele mănăstiri, la schituri, la alte unități medicale decât spitalul municipal și în comunități de creștini care, așa cum am spus, l-au așteptat cu drag până noaptea târziu, ca o noapte de Paști fiind această seară și această noapte, pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou.”

Preasfinția Sa le-a mulțumit celor care au sprijinit acest demers prin rânduirea celor necesare pentru buna desfășurare a procesiunii. „Deodată cu mulțumirile pe care le adresăm în primul rând lui Dumnezeu și Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou mulțumim încă o dată Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop, mulțumim părinților de la Catedrală și de la Centrul Eparhial care s-au ostenit, o osteneală frumoasă și dulce, care este răscumpărată prin multa bucurie pe care am văzut-o în oameni și care ne-a făcut și pe noi să trecem peste puțina osteneală pe care am simțit-o. Mulțumim din toată inima autorităților care au făcut ca această procesiune să fie una frumoasă, fără incidente, care să aducă pe acolo pe unde am trecut multe pace, liniște și încredere că Dumnezeu nu ne lasă, ci ne păzește, ne apără și, atunci când El consideră, va aduce ridicare, vindecare și pace chiar și acolo unde noi nu știm încă să vedem că lucrează El cu toată deplinătatea.”

În final, ierarhul a anunțat că ziua de marți, 12 octombrie 2021, va încheia deplasarea cu racla și icoana Sfântului, acestea urmând să ajungă în alte zone ale județului. „Mâine este o altă zi, o zi pe care ne rugăm Domnului să fie cel puțin tot atât de frumoasă precum cea de astăzi, și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou prin prezența sfintelor sale moaște să binecuvânteze și alte locuri din frumoasa noastră eparhie pe care el de atâția ani ocrotește cu rugăciunile sale.”