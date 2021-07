Tabăra de creație „Dăruind vei dobândi”

Data: 09 Iul, 2021

În perioada 27-29 iunie, a avut loc în localitatea nemțeană Filioara cea de-a 29-a ediție a taberei de creație „Dăruind vei dobândi”. Ca în fiecare an, tinerii voluntari din Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Iași au ajutat la organizarea taberei care are loc în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, sub îndrumarea părintelui paroh Dumitru Irina.

Anul acesta a fost o ediție specială deoarece, pe lângă activitățile de tradiție, s-au organizat și o serie de ateliere biblice, la sfârșitul taberei copiii fiind răsplătiți cu diplome și cărți.

Tema principală a fost „Pe urmele Prietenului tuturor”, aceasta fiind și tematica Caravanei ASCOR. Pentru că tabăra a început în Duminica Tuturor Sfinților, 27 iunie 2021, organizatorii au căutat să evidențieze faptul că sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și fiecare este chemat să devină prieten al lui Hristos. După Sfânta Liturghie, tinerii au participat la atelierul „Pe urmele Prietenului tuturor”, structurat în trei sesiuni, unde alături de voluntari au învățat despre puterea prieteniei dintre oameni, dar mai ales șansa de a fi prieteni cu Hristos.

A doua zi, s-a alăturat și un grup de tineri din Palanca (Episcopia Basarabiei de Sud), Repu­blica Moldova, alături de care au împărtășit bu­cu­rii și experiențe noi. În cadrul atelierului de hand-made, tinerii au creat rame foto, dar au participat și la atelierele „Spune-mi o poveste pentru suflet”, „Lucru în echipă”, „Atelierul de dicție”, „Atelierul folk” sau „Atelierul de comunicare”.