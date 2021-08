Tabăra „La poalele Călimanilor” sau cum să aduci bucuria în inima Harghitei

În comuna Bilbor din județul Harghita, s-a desfășurat cea de-a patra ediție a Taberei „La poalele Călimanilor”, organizată de Asociația „Filantropia” Bilbor, în parteneriat cu Episcopia Covasnei și Harghitei, cu Parohia Ortodoxă Bilbor, cu autoritățile locale și cu Asociația JoyCamps Romania. Timp de șase zile, peste 200 de copii și tineri din localitate, dar și din împrejurimile Topliței, au participat la diferite activități tematice, au mers în drumeție, s-au jucat și s-au rugat la slujbele oficiate în sfântul locaș din Bilbor.

Comuna transilvăneană Bilbor a devenit în aceste zile kilometrul zero al distracției pentru peste 200 de copii și tineri din Harghita, participanți la cea de-a IV-a ediție a Taberei „La poalele Călimanilor”. Timp de șase zile, aceștia au luat parte la diferite ateliere și jocuri, au asistat la o reconstituire istorică a evului mediu, unde cavalerii și domnițele au fost principala atracție pentru cei mici, au vizitat fabrica de apă din localitate și au observat cum ajunge apa din izvor la sticlă, au participat la o sesiune organizată de membrii Agenției Naționale Antidrog, au mers în drumeție și au profitat de natură, au cântat și au dansat cu personaje celebre precum Spiderman, cu Mickey și Minnie Mouse, au fost prezenți la orele de orientare și supraviețuire în natură și au avut posibilitatea să participe la rugăciunile de dimineață și de seară, oficiate la Parohia Bilbor. Duminică, în ultima zi, participanții au primit Sfintele Taine și s-au rugat la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din comună.

„Trăim o mare bucurie duhovnicească pentru că am reușit să îi adunăm pe copii din nou sub streașina Bisericii. În anul 2020 am întrerupt firul taberelor din cauza situației sanitare, însă acum putem spune că bucuria noastră este fără margini. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am reîntâlnit sănătoși iar activitățile s-au desfășurat în cele mai bune condiții. Așadar, pot afirma că și eu am avut parte de această bucurie imensă pe care au trăit-o copiii în aceste zile. Este și comuniunea atât de frumoasă, de viguroasă, care se leagă între ei, dar este și comuniunea cu voluntarii și animatorii, cu toți cei care s-au implicat în organizarea acestei tabere. Părinții sunt foarte bucuroși de aceste activități care se desfășoară sub patronajul Bisericii și își încredințează copiii celor care îi au sub oblăduirea lor. Cu toată încrederea știu că animatorii sunt oameni responsabili și că încearcă să intre în sufletul copiilor, să sădească acolo semințe care să crească. Avem această convingere că - deși proporția nu va fi de 100% ca participanții să devină niște creștini practicanți - dar cel puțin într-o oarecare măsură, copiii noștri vor fi oamenii Bisericii, ai comunității, pentru că au învățat atâtea lucruri frumoase, s-au rugat împreună și au petrecut împreună clipe de neuitat”, a afirmat părintele Dumitru Apostol, protopop de Călimani și parohul Bisericii „Sfinții Petru și Pavel” din Bilbor

Tabăra din acest an a fost organizată de o echipă de voluntari ai Asociației „Filantropia” Bilbor, în colaborare cu animatorii socio-educativi din cadrul Asociației JoyCamps Romania, coordonată în acest an de teologul Flavius Gabriel Bolohan.

„Ne-am aflat în localitatea Bilbor cu dorința de a continua tradiția întrerupta de pandemie și reluată în acest an, pentru a lua parte la cea de a 4 ediție a Taberei de vară „La poalele Călimanilor”. De această activitate se bucură aproximativ 200 de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 7 și 20 de ani. Zâmbetul de pe chipurile participanților iradiază de o aparte recunoștință, fapt ce ne responsabilizează și ne încredințează că eforturile noastre nu sunt în zadar. Sunt convins că această aleasă experiență va aduce rod în sufletul participanților deoarece activitățile desfășurate au avut ca numitor comun dezvoltarea inteligenței spirituale emoționale și comunicative, ceea ce reprezintă un amplu mijloc de formare pentru generații din partea cărora exista așteptări în ceea ce privește impactul pozitiv în viața Bisericii”, ne-a declarat Flavius Gabriel Bolohan, coordonator de tabere JoyCamps Romania.

Tabăra din Bilbor a fost organizată în parteneriat Asociația JoyCamps Romania, o organizație non-guvernamentală formată din tineri și studenți, care și-a propus ca în această vară să implementeze 17 tabere în zonele misionare și în comunitățile defavorizate din întreaga țară. În această vară, JoyCamps Romania desfășoară tabere în dierite localități cu risc din județele Vaslui, Iași, Suceava, Bacău și Harghita. Taberele organizate de acest ONG continuă și în această săptămână la Parohia Gugești din județul Vaslui, unde aproximativ 100 de copii participă la Tabăra „Copilărie și credință”, organizată în colaborare cu Episcopia Hușilor și Parohia Gugești.