Te Deum și concert Tronos la Muzeul Satului din Capitală

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală a împlinit, în data de 10 mai, 85 de ani de la inaugurare. Pentru aniversarea îndelungatei perioade de activitate neîntreruptă sunt organizate, timp de o săptămână, numeroase evenimente. Sâmbătă, 15 mai, la Biserica Turea din incinta muzeului a fost săvârșită slujba de Te Deum de părintele protosinghel Hrisant de la Mănăstirea Radu Vodă. În continuare, membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale au interpretat, spre încântarea celor prezenți, cântări specifice perioadei pascale.

În cadrul slujbei de Te Deum au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu pe parcursul celor 85 de ani de activitate a Muzeului Satului. În cuvântul rostit la final, părintele protosinghel Hrisant a felicitat conducerea și ostenitorii instituției pentru tot efortul depus pe parcursul timpului: „Ne bucurăm că ne aflăm în perioada pascală, fiindcă putem împleti bucuria aniversării muzeului cu cea a Învierii lui Hristos și rugăciunile de mulțumire cu imne ale biruinței Mântuitorului. Am adus mulțumire lui Dumnezeu pentru lucrurile realizate cu mulți ani în urmă, prin osteneala multor persoane, începând cu conceptul și ideea lui Alexandru Odobescu, prezentate în 1867 la Paris, dorința de a aduce la realitate un astfel de proiect, apoi cercetarea îndelungată, lupta de a pune proiectul în aplicare și înființarea propriu-zisă a muzeului prin grija profesorului Dimitrie Gusti. În 1936, în prezența Majestății Sale Carol al II-lea, a fost inaugurat în mod oficial și, prin lucrarea acestor persoane și a multor altele, funcționează până în zilele noastre, astfel încât noi să ne putem bucura de cel mai mare muzeu al satului dintr-o capitală europeană și să fim mândri de acest lucru. Consider că prin ajutorul lui Dumnezeu, prin efortul conducerii, al angajaților și prin bunăvoința colaboratorilor, au fost mutați munți, după cum am auzit și în pericopa evanghelică rostită. Fără acestea nu ar fi continuat lucrarea celor de dinainte și nici nu s-ar fi concretizat dorința deosebită a profesorului Dimitrie Gusti ca acest loc să existe în Capitală și să cuprindă cât mai multe exponate din întreaga țară. Deși lumea avansează, prin tehnologie, cum este și firesc, este important că există acest loc în care ne putem odihni sufletul și în care ne putem smeri cugetul, luând aminte la frumusețea cu care strămoșii noștri își împodobeau viața, satele și așezămintele, frumusețe pe care suntem datori să o onorăm”.

De asemenea, Paulina Popoiu, directorul general al instituției, a adăugat: „După părerea mea, ziua de astăzi a fost cea mai importantă a perioadei aniversare, cu toate că numeroase evenimente au loc în perioada 10-17 mai. Astăzi, Muzeul Satului a fost mai viu ca niciodată, în primul rând pentru că aici sunt vii credința și satul românesc și am simțit nevoia să îi aducem o slujbă de mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am realizat. Referindu-mă la cuvintele rostite de părintele Hrisant, putem spune că nu am mutat munții din loc, dar, cu siguranță, au fost câteva dealuri peste care a trebuit să trecem pentru a avea această parte nouă a Muzeului și această biserică funcțională. Realizările acestei instituții nu aparțin conducerii, ci întregului colectiv, care a lucrat întotdeauna cu ajutorul și îndrumarea lui Dumnezeu. 85 de ani de existență a Muzeului înseamnă o viață întreagă și, la acest ceas aniversar, trebuie să ne amintim de foarte mulți oameni, nu numai de fondatori, ci de generații de persoane care și-au adus aportul. Nu în ultimul rând, trebuie să ne gândim la generațiile de țărani care au construit toate casele pe care le vedem, în care au locuit familii întregi și care au fost aduse aici, din diferite sate.”