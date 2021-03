Tinerii, implicaţi în activităţi la Parohia „Sfântul Nicolae” din Calafat

La Parohia „Sfântul Nicolae” din municipiul Calafat, județul Dolj, mai mulţi copii şi tineri se reunesc săptămânal pentru activităţi în cadrul Grupului parohial „Tinerii Independenţi” coordonat de părintele Roman Alexandru-Anghel. Denumirea grupului vine de la faptul că biserica parohiei mai este cunoscută sub denumirea de Catedrala Independenţei, ne-a transmis Gabriela Firu.

Grupul parohial s-a format în cadrul proiectului „Lumină din Lumină”, iniţiat de Sectorul învăţământ, activităţi cu tineretul şi de catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Părintele Roman povesteşte că dintotdeauna şi-a dorit să aibă la slujbă mulţi tineri şi că proiectul arhiepiscopiei l-a ajutat în această direcţie: „Sunt de patru ani şi jumătate preot la Parohia «Sfântul Nicolae» din Calafat, iar încă dinainte de a deveni preot mi-am dorit şi L-am rugat pe Dumnezeu ca, atunci când voi ajunge în această slujire, să am mereu tineri prezenţi, să fie biserica plină de copii şi tineri. Datorită acestui proiect desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, la iniţiativa părintelui consilier Gabriel Sorescu, am prins curaj şi am învăţat cum să îi apropii pe tineri de biserică”.