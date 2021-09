Trei ierarhi vor sfinți mâine frumoasă biserică a Mănăstirii „Alexandru Vlahuță”, Bârlad

Data: 04 Sep, 2021

Mâine, 5 septembrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și de Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, vor oficia slujba de sfințire a bisericii cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Alexandru Vlahuță” din comuna Alexandru Vlahuță,, Protopopiatul Bârlad.

Pictată integral în exterior doar cu sfinţi români

Mănăstirea Alexandru Vlahuță se află in comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, și are o obște de aproximativ 17 vieţuitori, fiind una dintre cele mari mănăstiri de călugări din cuprinsul Episcopiei Huşilor. A fost ridicată pe un deal care străjuieşte satul cu acelaşi nume şi are ca hram praznicul Naşterii Maicii Domnului. Lucrările de construcţie a acestei mănăstiri au început în anul 2001, atunci când o fiică a satului Alexandru Vlahuţă, Rodica Colomei, a donat pământul pe care se află acum complexul monahal. Piatra de temelie a fost pusă în luna mai a anului 2002, în Duminica Tomii. Pe 7 septembrie 2003 a fost sfinţit paraclisul cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” şi corpul de chilii, iar în anul 2006 au început lucrările de construcţie a bisericii mari, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, care s-au finalizat într-un timp record. Biserica mare este pictată integral în exterior doar cu sfinţi români.

Mănăstirea a fost ridicată la inițiativa părintelui Iustin Pârvu.