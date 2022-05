Un nou consilier patriarhal la Sectorul economic-financiar

Sectorul economic-financiar al Administrației Patriarhale are începând din ziua de joi, 5 mai 2022, un nou consilier patriarhal. Permanența Consiliului Național Bisericesc l-a numit în această funcție pe părintele George-Alexandru Lepădatu.

Părintele George-Alexandru Lepădatu s-a născut la 2 august 1983. Este licențiat al Facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune, specializarea Audit financiar intern, din cadrul Academiei de Studii Economice din București (2006). De asemenea, este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște (2005-2009), și al programului de studii masterale „Pastorație și viață liturgică” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (2011). Între anii 2009-2012 a lucrat ca inspector eparhial la Sectorul economic-financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar în perioada 2012-2022 a fost consilier eparhial coordonator în cadrul aceluiași sector. Totodată, din ianuarie 2020 și până în prezent este administrator SC Chivotul Mare SRL.

Părintele George-Alexandru Lepădatu a absolvit cursuri de perfecționare desfășurate în cadrul Institutului Național de Control Intern din România, precum: „Cybersecurity - Cadrul de control intern”; „Modalități de eficientizare a auditului”; „Controale generale în mediul IT”; „Gestiunea riscurilor - de la conformitate la strategie” sau „Codul controlului intern managerial al entităților publice”.

În anul 2015 a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sfântul Mucenic Mercurie” din Protopopiatul Sector 3 Capitală.

Despre noua misiune încredințată, părintele George-Alexandru Lepădatu ne-a împărtășit câteva gânduri: „Mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru creditul acordat și pentru șansa de a lucra și la nivelul Administrației Patriarhale. De asemenea, aduc mulțumiri familiei mele și colegilor, care, de-a lungul activității în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, m-au susținut, indiferent câte greutăți am întâmpinat. Pornesc la acest nou drum cu gândul la toate lucrurile bine făcute de predecesorul meu, vrednicul de pomenire consilier patriarhal Aurel Drăguș, totodată, având nădejdea de a revigora activitatea specifică, împreună cu întregul colectiv al Sectorului economic-financiar şi cu toți colegii de la sectoarele de activitate din cadrul Administrației Patriarhale. Semnul că Dumnezeu ne veghează și nu este întâmplătoare această nouă ascultare reprezintă și faptul că după numirea în postul de consilier patriarhal, în ziua de joi, 5 mai 2022, am vizitat noul birou din cadrul Administrației Patriarhale și am regăsit pe Sfântul Mare Mucenic Mercurie într-o icoană aflată în acest birou, Sfântul Mercurie fiind ocrotitorul bisericii unde slujesc, ctitorie a familiei. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu experiența dobândită în administrația Arhiepiscopiei Bucureștilor din 10 septembrie 2009 până în prezent, voi contribui cu toate resursele pentru a eficientiza și mai mult activitatea specifică Sectorului economic-financiar al Administrației Patriarhale”, ne-a spus părintele consilier patriarhal George-Alexandru Lepădatu.