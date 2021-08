Un nou preot vicar pentru Vicariatul Ortodox Ucrainean din România

Vicariatul Ortodox Ucrainean din România are, de la data de 1 august, un nou preot vicar, pe părintele Nicolae Lauruc, de la Parohia Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmației, județul Maramu­reș. În noua slujire, părintele Nicolae Lauruc a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica din Ruscova-Mara­mureș, care și-a sărbătorit hramul închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, după calendarul iulian nerevizuit (stil vechi), se arată pe basilica.ro.

La finalul slujbei, părintele ­Ni­colae Lauruc, noul vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, i-a oferit părintelui Ioan Pițura, fost vicar, o icoană cu chipul Sfântului Ioan Rusul în semn de mulțumire pentru slujirea administrativă pe care a îndeplinit-o timp de 30 de ani. La rândul său, părintele Ioan Pițura a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru părinteasca purtare de grijă, preo­ților din cadrul vicariatului, precum și credincioșilor prezenți, se arată pe același site.

Credincioșii ortodocși ucraineni care locuiesc în România sunt organizați în Vicariatul Ortodox Ucrainean, unitate administrativ-teritorială dependentă canonic de Patriarhia Română, aceștia bucurându-se de dreptul de a participa la slujbe în limba maternă, oficiate de preoți ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană. În prezent, vicariatul îşi are sediul în orașul Sighetu Marmației, județul Maramureș, și îi cuprinde pe credincioșii din diferite zone ale țării (Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat). (Vicariatul Ortodox Ucrainean din România are, de la data de 1 august, un nou preot vicar, pe părintele Nicolae Lauruc, de la Parohia Ortodoxă Ucraineană din Sighetu Marmației, județul Maramu­reș. În noua slujire, părintele Nicolae Lauruc a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica din Ruscova-Mara­mureș, care și-a sărbătorit hramul închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, după calendarul iulian nerevizuit (stil vechi), se arată pe basilica.ro.

La finalul slujbei, părintele ­Ni­colae Lauruc, noul vicar al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, i-a oferit părintelui Ioan Pițura, fost vicar, o icoană cu chipul Sfântului Ioan Rusul în semn de mulțumire pentru slujirea administrativă pe care a îndeplinit-o timp de 30 de ani. La rândul său, părintele Ioan Pițura a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru părinteasca purtare de grijă, preo­ților din cadrul vicariatului, precum și credincioșilor prezenți, se arată pe același site.

Credincioșii ortodocși ucraineni care locuiesc în România sunt organizați în Vicariatul Ortodox Ucrainean, unitate administrativ-teritorială dependentă canonic de Patriarhia Română, aceștia bucurându-se de dreptul de a participa la slujbe în limba maternă, oficiate de preoți ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană. În prezent, vicariatul îşi are sediul în orașul Sighetu Marmației, județul Maramureș, și îi cuprinde pe credincioșii din diferite zone ale țării (Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat).