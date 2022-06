Vernisajul expoziției „Hotarul Țării de sus” la Suceava

Joi, 16 iunie 2022, în Sala „Episcop Gherasim Putneanul” a Centrului eparhial Suceava a avut loc vernisajul expoziției de grafică „Hotarul Țării de sus”. Semnatarul lucrărilor, Mihail Gavril, este un pictor care acum ceva timp, probabil acum aproximativ 50 de ani, a simțit că are ceva de transmis, că are o misiune și a înțeles că metoda prin care își va manifesta această viziune va fi arta plastică. Inspirațiile sale s‑au plăsmuit din fragedă copilărie în spațiul geografic al locului său de baștină, județul Suceava, sub influența ctitoriilor voievozilor Moldovei medievale. Se întâmpla deja, acum 41 de ani, ca Mihail Gavril să înceapă o carieră artistică, încununată până astăzi cu zeci de expoziții și sute de lucrări care călătoresc prin lume și prin imaginația oamenilor. Suite ample de motive artistice se așază în opera pictorului sub forma mai multor cicluri plastice care construiesc un discurs ce face trimitere la „Hotarul nevăzut” pe care autorul l‑a descoperit încă din copilărie în Țara de sus a Moldovei.

Parte importantă a operei artistului sunt lucrările ce problematizează prin tehnică și culoare imaginea bisericilor medievale ale Sucevei. Aici se regăsește Mihail Gavril și decide să răspândească prin opera sa semințele bucuriei în întreaga lume. Prelucrând digital imagini ale ctitoriilor voievodale, le întipărește pe hârtie de desen și le împlinește în contextul inspirațiilor sale. Dorind să ancoreze pentru foarte mult timp nava discursului său plastic în curtea bisericilor sucevene, Mihail Gavril a decis ca 37 de lucrări de grafică, lucrări ce împlinesc pretexte medievale bisericești, să formeze o expoziție care să rămână în sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Apreciind gestul pictorului, Părintele Arhiepiscop Calinic a decis renovarea și mobilarea Sălii „Episcop Gherasim Putneanul”, astfel încât spațiul de ședințe de pe palierul principal al Centrului eparhial să se transforme într‑o sală permanentă de expoziții care să găzduiască tablourile pictorului Mihail Gavril.

Cu prilejul evenimentului, înscris în seria manifestărilor aniversare dedicate Anului Jubileu - Moștenirea Mușatină - credință, cultură, istorie, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a hotărât ca, pentru meritele deosebite pe care pictorul le are pentru promovarea simbolului creștin și a județului Suceava, să îi acorde Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”.

Distincția a fost înmânată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar, în prezența familiei artistului și a membrilor personalului Centrului eparhial.

Cei prezenți au admirat și apreciat lucrările expoziției, explorând astfel „Hotarul nevăzut”, pentru pictor fiind un loc și un timp spre care a simțit atracție încă din copilăria petrecută pe valea Șomuzului; o chemare pe care a încercat să o înțeleagă și - pe măsură ce a gustat din murmurul spiritual al Hotarului - căreia i‑a devenit fidel și pe care a cultivat‑o intens, hrănindu‑se extatic și formalizând național cântecul interacțiunilor ce se petrec la Hotarul nevăzut, cu scopul de a le întipări plastic. Muzica sferelor, vibrația cosmosului aflat în mișcare, sunetul rostului universal și‑au găsit astfel locul în tumultuoasele compoziții ce poartă amprenta Mihail Gavril.