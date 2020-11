Vernisajul expoziției „Lumina spațiilor sacre” la Palatul Patriarhiei

În Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc luni, 2 noiembrie 2020, vernisajul proiectului cultural‑religios „Lumina spațiilor sacre”, care a cuprins picturi ale unor artiști plastici din țară și din străinătate ce au transpus pe pânză bisericile și mănăstirile din cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală. La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Proiectul cultural‑religios „Lumina spațiilor sacre” s‑a desfășurat în Protoieria Sector 2 Capitală, în colaborare cu Centrul Cultural „Mihai Eminescu” din cadrul Primăriei Sector 2 București, având ca scop promovarea și evidențierea bisericilor și mănăstirilor din cuprinsul acestui sector bucureștean. Artiști plastici din România și străinătate au transpus pe pânză imagini cu locașurile de cult din sectorul 2. Lucrările au fost incluse și într‑un album de promovare ce conține, pe lângă picturile realizate, și un istoric al fiecărui obiectiv prezentat.

În deschiderea evenimentului, Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, a evidențiat rolul pe care îl are Biserica Ortodoxă Română atât în promovarea culturii, cât și pe plan social, prin numeroasele acțiuni social‑filantropice. „Mă bucur mult să vă întâlnesc și să fiu în mijlocul vostru. Aș vrea să vă asigur de toată deschiderea mea pentru o colaborare cât se poate de bună și sunt convins că împreună putem face lucruri foarte frumoase. Sunt unul dintre cei care recunosc rolul pe care Biserica l‑a avut în spiritualitatea cetățenilor, precum și rolul social pe care îl are în continuare și pentru toți cetățenii sectorului 2, cu precădere asupra celor nevoiași. De asemenea, recunosc rolul pe care îl are Biserica în cultura locului acestuia, în ceea ce înseamnă București și rădăcinile adânci ale Capitalei. Pe aceste coordonate, sunt convins că vom găsi moduri de a colabora și de a realiza împreună proiecte extraordinare”, a spus primarul Radu Mihaiu.

În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a rostit un cuvânt în care a evidențiat frumusețea acestor opere de artă ce au cuprins în culori veacuri de istorie și de trăiri. „Ne aflăm într‑un loc plin de semnificație, în care ni se arată peste 50 de lumini izvorâte din bisericile și mănăstirile prezentate în această expoziție. Unele dintre ele reprezintă biserici și mănăstiri cu istorie bogată. Consider că este un proiect care ar putea folosi ca model și altor protopopiate. Fiecare pictură în parte cuprinde trăiri și istorie. Această inițiativă este demnă de toată lauda. Adresez cuvinte de felicitare tuturor celor implicați în proiect”, a reliefat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

La final, Nicoleta Paninopol, directorul general al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, a explicat că ideea proiectului a fost inspirată de perioada dificilă prin care trecem, pentru că în momente grele cu toții ne întoarcem spre Biserică, unde găsim sprijin, speranță și ajutor. „Proiectul nostru are ca temă «Lumina spațiilor sacre», lumina cunoașterii trecutului, care nu înseamnă doar construcții de patrimoniu sau clădiri importante pe harta Bucureștiului. Dincolo de aceste clădiri, sunt oameni, speranțele și destinele lor. Despre aceasta este proiectul nostru. Despre spațiile în care ne întâlnim, comunicăm, ne cunoaștem trecutul, studiem istoria, identitatea, precum și moștenirea culturală și religioasă. Aici punctăm și rolul important pe care Biserica l‑a îndeplinit în construirea Capitalei. Primele spitale, școli și orfelinate au fost întemeiate lângă biserici și mănăstiri. Fiecare biserică are povestea ei și este unică. Fiecare locaș de cult s‑a născut din dorința oamenilor de a‑I mulțumi lui Dumnezeu pentru protecție și ajutor”, a precizat Nicoleta Paninopol.

În încheiere, în cadrul unui moment festiv, preoții pensionari din cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală au primit Diploma „2020 - Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” cu medalie comemorativă din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, câte o icoană cu chipul Maicii Domnului și o carte din partea Protoieriei Sector 2 Capitală, iar din partea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” preoții au primit câte un tablou cu biserica unde slujesc, o plachetă și albumul de promovare intitulat „Lumina spațiilor sacre”, ca semn de recunoștință pentru toată activitatea pastorală desfășurată în cadrul parohiilor încredințate.