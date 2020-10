Veșmânt al Muceniței Filofteia la Biserica Oborul Vechi din Capitală

La Parohia „Sfinții Ioachim și Ana”- Oborul Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală, a fost adus marți seara, 20 octombrie 2020, un veșmânt care a acoperit pentru o perioadă moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. Odorul va rămâne permanent la această biserică, spre bucuria duhovnicească a credincioșilor.

Veșmântul Sfintei Muce­nițe Filofteia de la Curtea de Argeș a fost întâmpinat în fața sfântului locaș de părintele Mihai Popescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 2 Capitală, împreună cu un sobor de pre­oți. În continuare, în apropierea bisericii a fost săvârșit Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia, s-au rostit rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu și de încetare a pandemiei, precum și rugăciuni pentru dobândirea ajutorului Sfintei Filofteia.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și prin bună­voința Înaltprea­sfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Arge­șului și Muscelului, Parohia Oborul Vechi a primit un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș, pentru că acest veșmânt este plin de sfințenie, de darul rugăciunilor și mijlocirii sfintei mucenițe. Astăzi, împreună cu un sobor de preoți am întâmpinat racla confecțio­nată din lemn, cu veșmântul Sfintei Filofteia, am închinat rugăciuni sfintei, ne-am rugat pentru încetarea pandemiei, iar înainte de a începe Taina Sfântului Maslu am sfințit cu agheasmă icoanele restaurate în biserică. Îi felicităm pe părintele paroh Ciprian Tudor și pe toți ostenitorii acestei parohii pentru dragostea și râvna pe care le au față de sfinții care ocrotesc, tămăduiesc și ajută poporul dreptcredincios în aceste vremuri tulburi”, a spus părintele protopop Mihai Popescu.

Racla din lemn a fost așezată la un baldachin special amenajat, împodobit cu icoana Sfintei Mucenițe Filofteia, pictată de renumitul pictor Gheorghe Tattarescu, recent restaurată și sfințită cu agheasmă marți, 20 octombrie 2020. Cu acest prilej, au fost sfințite și alte trei icoane restaurate: icoana Sfinților Ioachim și Ana, donată de domnitorul Țării Românești Alexandru Ipsilanti în anul 1781; icoana Sfin­ților Haralambie și Spiridon adusă din Sfântul Munte Athos în anul 1856, pictată de Gheorghe Zografu, și Icoana Maicii Domnului „Împărăteasa” cu miniaturi.

„Bucurie mare în această seară pentru familia parohiei noastre, pentru că am desfășurat un eveniment istoric și duhovnicesc. Racla cu veșmântul sfintei o să fie ca o bucurie permanentă în parohia noastră, pentru că începând din această zi rămâne în patrimoniul bisericii noastre, iar veș­mân­tul sfintei este adus aici ca o încununare a tuturor activităților din această perioadă, dar și pentru dragostea credincioșilor noștri. Gândul nostru către sfânta a plecat de la icoana din biserica noastră, restaurată, atribuită marelui pictor Gheorghe Tattarescu, pe care noi am adus-o la lumină. În această seară, am încununat munca de mai bine de trei ani prin sfințirea unui set de patru icoane. Am început cu icoana hramului nostru, la care s-a lucrat mai bine de un an. Este o icoană istorică din anul 1781, donată de domnitorul Țării Românești Alexandru Ipsilanti, care a împlinit multe rugăciuni. Multe familii și-au găsit sprijin, nașteri de prunci, căsătorii, precum și vindecări de boli grave. Icoana se alătură celei a Sfintei Muce­nițe Filofteia, și ea nou restaurată, dar și altor două, una dintre ele unicat, adusă din Sfântul Munte Athos în anul 1856, icoana Sfinților Haralambie și Spiridon pictați împreună, o icoană istorică, pictată de Gheorghe Zografu, și o altă icoană restaurată a Maicii Domnului «Împărăteasa», cu miniaturi din viața ei și din minunile Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus părintele paroh Ciprian Tudor.

La final, preoții au săvârșit Taina Sfântului Maslu. Credincioșii s-au închinat la racla cu veș­mântul Sfintei Mucenițe Filofteia, respectând cu strictețe normele sanitare în vigoare de prevenire a infectării cu noul coronavirus.