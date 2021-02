În Duminica a 17-a după Rusalii (14 februarie 2021), Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Credincioșii care au venit duminică dimineață de la 6:30 la Catedrala Mitropolitană din Iași au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Sanctus”, dirijat de Mirel-Costel Nechita.

În cadrul cuvântului de învăță­tură, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a arătat că viața noastră trebuie să fie o stăruință continuă pentru a dobândi Împărăția cerurilor: „În viața creștină adevărată, rolul perseverenței are un loc central. «Viața creștină este o cruce zilnică», mărturisea Sfântul Isaac Sirul. Viața creștină este o cruce zilnică pe care o duce cel care dorește să fie cu Dumnezeu și să ajungă la Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a mărturisit zicând: «Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi doar cei care se luptă, cei ce se silesc pun mâna pe ea». Tot Domnul Hristos a spus: «Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide». Întrebându-se Sfântul Simeon Noul Teolog în legătură cu acest cuvânt, «Până când să batem, Doamne? Până când să cerem? Până când să căutăm», acesta răspunde, așezân­du-se în gândul lui Hristos, «Bateți atât de mult până când vi se va deschide ușa. Cereți atât de stăruitor până când veți primi. Cău­tați cu insistență până veți afla ceea ce căutați». Viața creștină, viața noastră, se cuvine a fi o stă­ru­ință continuă să rămânem înă­untrul Tainei Botezului pe care am primit-o în pruncie, iar dacă am căzut într-o formă sau alta, se cuvine a ne lupta pentru a ne ri­dica”.

La finalul slujbei, cei prezenți au fost binecuvântați de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și au primit anafura într-un ambalaj special.