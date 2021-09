Vizite pastorale în Arhiepiscopia Iașilor

Data: 17 Sep, 2021

Marți, 14 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a efectuat o serie de vizite pastorale în mai multe parohii din Protopopiatul Iași III.

Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat credincioșii din Parohia „Duminica Sfinților Români”-Miroslava II, ce îl are ca preot paroh pe părintele Mihail‑Adeodatus Ungureanu; Parohia „Buna‑Vestire”-Vocotești, comuna Voinești, ce îl are ca preot paroh pe părintele Costel‑Cristian Șurpănelu; Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Voinești I, ce îl are ca preot paroh pe părintele Remus‑Ciprian Roată: Parohia „Nașterea Domnului”-Voinești II, preot paroh - părintele Robert‑Cătălin Rotaru; Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”-Lungani, preot paroh - părintele Emilian Lucian Rotaru.