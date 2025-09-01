Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Anunţ de achiziţie

Data: 01 Septembrie 2025

1. Informaţii generale privind achizitorul: BISERICA SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL, Str. Sfîntul Atanase, nr. 20, Iași, judeţul Iași, telefon +40745355902, fax -, email biserica.sf.atanasie.chiril@gmail.com.

2. Informații generale privind contractul care se atribuie: Contract de lucrări având ca obiect Execuția lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului de investiții „Restaurare, consolidare și amenajare Biserica Sf. Atanasie și Chiril Iași” în cadrul proiectului „Calea Istoriei și Tradițiilor: Iași–Soroca” („The Path of History and Traditions: Iași-Soroca”), ID ROMD00581, finanțat în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova.

3. Tip procedură: Procedură deschisă locală, conform dispozițiilor prevăzute la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2021/1059, dispozițiilor Regulamentului nr. 2509/2024 și dispozițiilor Anexei II – Achiziții publice la Acordul de finanțare dintre Comisia Europeană, Republica Moldova și România pentru programul Interreg (Interreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova.

4. Valoarea estimată: 3.563.747,93 lei fără TVA.

5. Accesul la documentele achiziției și la eventualele clarificări/completări/modificări cu privire la acestea, se face direct, gratuit, prin mijloace electronice, accesand linkul https://drive.google.com/drive/folders/11Tlm0iAJzkZtck30QsjIK-vjjHFMrov3?usp=sharing.

6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor cu privire la documentele achiziției: 13/10/2025, ora 23:59.

7. Data limită de depunere a ofertelor: 04/11/2025, ora 12:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Iași, str. Sfîntul Atanase, nr. 20, județul Iași.

8. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04/11/2025, ora 14:00, Municipiul Iași, str. Sfîntul Atanase, nr. 20, județul Iași.

9. Data transmiterii anunţului spre publicare: 01.09.2025.

