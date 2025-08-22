Parohia ortodoxă Colonia 1 Mai (gradul 3 rural), Protopopiatul Bran-Zărnești, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în strada Bisericii Române nr. 18, sat Colonia Mina 1 Mai, comuna Vulcan, județul Brașov, având
Licitaţie la Mănăstirea Cârjei din Episcopia Severinului şi Strehaiei
Mănăstirea Cârjei, sat Cârjei, comuna Hinova, Protopopiatul Vânju Mare, Episcopia Severinului și Strehaiei, județul Mehedinți, organizează la sediul mănăstirii, luni, 8 septembrie 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictura din nou, în suprafață de 430 mp, în tehnica al secco. Date suplimentare pot fi obținute de la stareţul aşezământului, ierom. Ovidiu (Spiridon) Domokoş; telefon: 0723.600.757.