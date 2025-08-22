Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitaţie la Mănăstirea Cârjei din Episcopia Severinului şi Strehaiei

Licitaţie la Mănăstirea Cârjei din Episcopia Severinului şi Strehaiei

Data: 22 August 2025

Mănăstirea Cârjei, sat Cârjei, comuna Hinova, Protopopiatul Vânju Mare, Episcopia Severinului și Strehaiei, județul Mehedinți, organizează la sediul mănăstirii, luni, 8 septembrie 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictura din nou, în suprafață de 430 mp, în tehnica al secco. Date suplimentare pot fi obținute de la stareţul aşezământului, ierom. Ovidiu (Spiridon) Domokoş; telefon: 0723.600.757.

 

