Parohia ortodoxă Măhal, Protopopiatul Gherla, judeţul Cluj, organizează în data de 21 septembrie 2025, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica „a secco”,
Licitație la Parohia Albești - Muru, județul Prahova
Parohia Albești - Muru, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, județul Prahova, Protoieria Urlați, organizează în data de 12.09.2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare a catapetesmei și a icoanelor mobile. Restauratorii bisericești pot prezenta oferte de execuție la sediul parohiei până la data de 11.09.2025, ora 12:00. Informații suplimentare pot fi obținute de la preotul paroh Alexandru Ioan Eleneș, tel.: 0740.020.073, e-mail: alexelenes@yahoo.com.