Parohia Jijila II, Protoieria Niculițel, Episcopia Tulcii, comuna Jijila, județul Tulcea, organizează vineri, 22 august, ora 11:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la
Licitație la Parohia Cârlomănești, județul Galați
Parohia Cârlomănești, Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos, comuna Cerțești, județul Galați, organizează duminică, 24 august 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, care este de categoria III rural. Suprafața de pictat este, conform devizului, de 460 mp. Informații suplimentare se pot obține de la preotul Constantin Georgescu, tel.: 0744.987.862.