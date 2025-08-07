Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia Cârlomănești, județul Galați

Data: 07 August 2025

Parohia Cârlomănești, Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos, comuna Cerțești, județul Galați, organizează duminică, 24 august 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, care este de categoria III rural. Suprafața de pictat este, conform devizului, de 460 mp. Informații suplimentare se pot obține de la preotul Constantin Georgescu, tel.: 0744.987.862.

 

