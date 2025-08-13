Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia Ghermănești, județul Ilfov

Data: 13 August 2025

Parohia Ghermănești (gradul I rural), Protoieria Ilfov Nord, cu sediul în strada Călugăreni nr. 45, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, organizează în data de 31 august 2025, la ora 12:00, licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură murală, tehnica a secco, la Capela mortuară „Sfântul Ierarh Alexandru”, nou ridicată în curtea bisericii parohiale, în supra­față de 200 mp (interior și exterior).

Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări și vor fi trimise prin poștă sau prin e-mail, până la data de 30 august 2025.

Informații suplimentare pot fi obținute de la preotul paroh Alexandru Iarinca, telefon: 0742.030.856, sau la adresa de e-mail: parohiaghermanesti.ilfov@gmail.com.

 

