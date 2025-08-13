Licitație la Parohia Ghermănești, județul Ilfov

Data: 13 August 2025

Parohia Ghermănești (gradul I rural), Protoieria Ilfov Nord, cu sediul în strada Călugăreni nr. 45, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, organizează în data de 31 august 2025, la ora 12:00, licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură murală, tehnica a secco, la Capela mortuară „Sfântul Ierarh Alexandru”, nou ridicată în curtea bisericii parohiale, în supra­față de 200 mp (interior și exterior).

Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări și vor fi trimise prin poștă sau prin e-mail, până la data de 30 august 2025.

Informații suplimentare pot fi obținute de la preotul paroh Alexandru Iarinca, telefon: 0742.030.856, sau la adresa de e-mail: parohiaghermanesti.ilfov@gmail.com.