Parohia „Sfântul Mina”, Protopopiatul Brăila, judeţul Brăila, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în culori de ulei la biserica parohială.
Licitaţie la Parohia Măhal, județul Cluj
Parohia ortodoxă Măhal, Protopopiatul Gherla, judeţul Cluj, organizează în data de 21 septembrie 2025, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica „a secco”, pentru o suprafață de aproximativ 385 mp, la biserica filiei Diviciorii Mici, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Licitaţia va avea loc în biserica parohială. Contact: Preot paroh Onișor-Gabriel Câmpean, telefon: 0740.415.596.