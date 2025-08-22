Mănăstirea Cârjei, sat Cârjei, comuna Hinova, Protopopiatul Vânju Mare, Episcopia Severinului și Strehaiei, județul Mehedinți, organizează la sediul mănăstirii, luni, 8 septembrie 2025, ora 12:00, licitație
Licitație la Parohia ortodoxă Colonia 1 Mai, județul Brașov
Parohia ortodoxă Colonia 1 Mai (gradul 3 rural), Protopopiatul Bran-Zărnești, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în strada Bisericii Române nr. 18, sat Colonia Mina 1 Mai, comuna Vulcan, județul Brașov, având hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, organizează în data de 15 septembrie 2025, ora 14:00, licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de restaurare a picturii interioare (cu suprafața de 320 mp) și pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica a secco (suprafața de 82 mp) la biserica parohială.
Licitațiile vor avea loc la sediul parohiei. Persoană de contact: pr. paroh Rareș Șchiopu, telefon: 0754.298.286, adresă e-mail: schiopu_rares@yahoo.com.