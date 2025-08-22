Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia ortodoxă Colonia 1 Mai, județul Brașov

Licitație la Parohia ortodoxă Colonia 1 Mai, județul Brașov

Data: 22 August 2025

Parohia ortodoxă Colonia 1 Mai (gradul 3 rural), Protopopiatul Bran-Zărnești, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în strada Bisericii Române nr. 18, sat Colonia Mina 1 Mai, comuna Vulcan, județul Brașov, având hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, organizează în data de 15 septembrie 2025, ora 14:00, licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de restaurare a picturii interioare (cu suprafața de 320 mp) și pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica a secco (suprafața de 82 mp) la biserica parohială.

Licitațiile vor avea loc la sediul parohiei. Persoană de contact: pr. paroh Rareș Șchiopu, telefon: 0754.298.286, adresă e-mail: schiopu_rares@yahoo.com. 

 

