Parohia „Sfinții Teodori” din Protopopiatul Iași 1, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație privind atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori” din
Licitaţie la Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Galaţi
Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Galați, Protopopiatul Galați, judeţul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica parohială. Suprafața de pictat este de aproximativ 1.040 mp, iar parohia este de categoria I urban.
Lucrările de pictură se vor executa şi cu pictori de categoria a II-a, conform aprobării Comisiei de pictură bisericească (temei 5812/ 2022).
Licitația va avea loc în data de 3 septembrie 2025, ora 12:00, la sediul parohiei din str. General Ioan Dragalina nr. 3, Galaţi. Informații suplimentare se pot obţine de la pr. paroh Laurențiu Giurgea, telefon: 0740.779.179.