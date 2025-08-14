Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitaţie la Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Galaţi

Data: 14 August 2025

Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Galați, Protopopiatul Ga­lați, judeţul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica parohială. Suprafața de pictat este de aproximativ 1.040 mp, iar parohia este de categoria I urban.

Lucrările de pictură se vor executa şi cu pictori de categoria a II-a, conform aprobării Comisiei de pictură bisericească (temei 5812/ 2022).

Licitația va avea loc în data de 3 septembrie 2025, ora 12:00, la sediul parohiei din str. General Ioan Dragalina nr. 3, Galaţi. Infor­mații suplimentare se pot obţine de la pr. paroh Laurențiu Giurgea, telefon: 0740.779.179.

 

