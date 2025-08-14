Licitaţie la Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Galaţi

Data: 14 August 2025

Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Galați, Protopopiatul Ga­lați, judeţul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica parohială. Suprafața de pictat este de aproximativ 1.040 mp, iar parohia este de categoria I urban.

Lucrările de pictură se vor executa şi cu pictori de categoria a II-a, conform aprobării Comisiei de pictură bisericească (temei 5812/ 2022).

Licitația va avea loc în data de 3 septembrie 2025, ora 12:00, la sediul parohiei din str. General Ioan Dragalina nr. 3, Galaţi. Infor­mații suplimentare se pot obţine de la pr. paroh Laurențiu Giurgea, telefon: 0740.779.179.