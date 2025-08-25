Parohia ortodoxă Colonia 1 Mai (gradul 3 rural), Protopopiatul Bran-Zărnești, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în strada Bisericii Române nr. 18, sat Colonia Mina 1 Mai, comuna Vulcan, județul Brașov, având
Licitație la Parohia „Sfântul Mina” din orașul Brăila
Parohia „Sfântul Mina”, Protopopiatul Brăila, judeţul Brăila, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în culori de ulei la biserica parohială. Suprafața totală de restaurat este de 965,61 mp. Parohia este de categoria I urban. Licitaţia va avea loc în data de 20 septembrie 2025, ora 10:00, la sediul parohiei din oraşul Brăila, strada Deva nr. 2. Informații suplimentare se pot obține de la pr. paroh Cornel Boboc, telefon: 0740.882.499.