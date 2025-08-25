Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia „Sfântul Mina” din orașul Brăila

Data: 25 August 2025

Parohia „Sfântul Mina”, Protopopiatul Brăila, judeţul Brăila, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în culori de ulei la biserica parohială. Supra­fața totală de restaurat este de 965,61 mp. Parohia este de categoria I urban. Licitaţia va avea loc în data de 20 septembrie 2025, ora 10:00, la sediul parohiei din oraşul Brăila, strada Deva nr. 2. Informații suplimentare se pot obține de la pr. paroh Cornel Boboc, telefon: 0740.882.499.

 

