Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Slobozia Nouă, județul Ialomița

Licitație la Parohia Slobozia Nouă, județul Ialomița

Data: 12 August 2025

Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”-Slobozia Nouă, din localitatea Slobozia, județul Ialomița, Parohia Slobozia Nouă, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la biserica parohială, în data de 7.09.2025, la ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica al fresco, la biserica parohială. Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial. Informații suplimentare se pot obține de la preot paroh Marius Ungureanu, telefon: 0765.907.096; email: ungureanumarius434@gmail.com.

 

