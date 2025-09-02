Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitaţie lucrări pictură la Parohia Bărcăneşti, judeţul Prahova

Data: 02 Septembrie 2025

Parohia Bărcănești, Pro­to­ie­ria Ploiești Sud, județul Pra­hova, gradul I rural, organizează în data de 20 septembrie 2025, la ora 11:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pic­tură murală din nou, tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în suprafață de aproximativ 750 mp. Pictorii interesați pot prezenta ofer­tele de execuție însoţite de CV-urile și portofoliile de lucrări până la data de 19 septembrie 2025.

Informații suplimentare pot fi obţinute de la preot paroh Marian-Cătălin Voinescu, tel.: 0740.042.170; e-mail: parohia.barcanesti@gmail.com

 

