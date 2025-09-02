1. Informaţii generale privind achizitorul: BISERICA SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL, Str. Sfîntul Atanase, nr. 20, Iași, judeţul Iași, telefon +40745355902, fax -, email biserica.sf.atanasie.chiril@gmail.com. 2.
Licitaţie lucrări pictură la Parohia Bărcăneşti, judeţul Prahova
Parohia Bărcănești, Protoieria Ploiești Sud, județul Prahova, gradul I rural, organizează în data de 20 septembrie 2025, la ora 11:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală din nou, tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în suprafață de aproximativ 750 mp. Pictorii interesați pot prezenta ofertele de execuție însoţite de CV-urile și portofoliile de lucrări până la data de 19 septembrie 2025.
Informații suplimentare pot fi obţinute de la preot paroh Marian-Cătălin Voinescu, tel.: 0740.042.170; e-mail: parohia.barcanesti@gmail.com