Licitaţie lucrări pictură la Parohia Bărcăneşti, judeţul Prahova

Data: 02 Septembrie 2025

Parohia Bărcănești, Pro­to­ie­ria Ploiești Sud, județul Pra­hova, gradul I rural, organizează în data de 20 septembrie 2025, la ora 11:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pic­tură murală din nou, tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în suprafață de aproximativ 750 mp. Pictorii interesați pot prezenta ofer­tele de execuție însoţite de CV-urile și portofoliile de lucrări până la data de 19 septembrie 2025.

Informații suplimentare pot fi obţinute de la preot paroh Marian-Cătălin Voinescu, tel.: 0740.042.170; e-mail: parohia.barcanesti@gmail.com