Licitaţie lucrări pictură la Parohia Bobda, judeţul Timiş

Licitaţie lucrări pictură la Parohia Bobda, judeţul Timiş

Data: 03 Septembrie 2025

Parohia Ortodoxă Română Bobda din Arhiepiscopia Timişoarei organizează licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale, tehnica frescă, pentru pictori categoria a III-a. Pictorii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu la data de 19.09.2025, ofertele de execuție însoțite de CV-ul și portofoliul de lucrări, acestea urmând a fi analizate în şedința Consiliului parohial din data de 21.09.2025, ora 18:00. Ofertele vor fi trimise la adresa: Parohia Ortodoxă Română Bobda, loc. Bobda, nr. 248, jud. Timiş.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la preotul paroh Daniel Poganu, tel.: 0745.579.799.

 

