Lucrări de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori”-Iași

Data: 13 August 2025

Parohia „Sfinții Teodori” din Protopopiatul Iași 1, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație privind atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori” din municipiul Iași, monument istoric categoria B.

Specialiștii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu la data de 12.10.2025, ora 14:00, ofertele de execuție, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 12.10.2025, începând cu ora 14:00.

Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Benone Dascălu, tel.: 0727.377.317, e-mail: benone.dascalu@gmail.com.