Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Lucrări de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori”-Iași

Lucrări de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori”-Iași

Data: 13 August 2025

Parohia „Sfinții Teodori” din Protopopiatul Iași 1, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație privind atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori” din municipiul Iași, monument istoric categoria B.

Specialiștii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu la data de 12.10.2025, ora 14:00, ofertele de execuție, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 12.10.2025, începând cu ora 14:00.

Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Benone Dascălu, tel.: 0727.377.317, e-mail: benone.dascalu@gmail.com. 

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri