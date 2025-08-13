Parohia Ghermănești (gradul I rural), Protoieria Ilfov Nord, cu sediul în strada Călugăreni nr. 45, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, organizează în data de
Lucrări de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori”-Iași
Parohia „Sfinții Teodori” din Protopopiatul Iași 1, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație privind atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori” din municipiul Iași, monument istoric categoria B.
Specialiștii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu la data de 12.10.2025, ora 14:00, ofertele de execuție, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 12.10.2025, începând cu ora 14:00.
Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Benone Dascălu, tel.: 0727.377.317, e-mail: benone.dascalu@gmail.com.