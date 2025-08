Lucrări de desfacere tencuieli interioare la Biserica „Sfinții Teodori” din Iași

Data: 05 August 2025

Parohia „Sfinții Teodori” inten­țio­nează să atribuie un contract pentru lucrări de desfacere tencuieli interioare biserică și executare fresca nea­gră la Biserica „Sfinții Teodori”, municipiul Iași, str. Sf. Teodor nr. 14, județul Iași, proiect de finanţare „REȚEAUA TRANSFRONTALIERĂ DE CULTURĂ IAȘI - SOROCA” - CULTISOR („CROSS-BORDER NETWORK OF CULTURE IASI SOROCA”), ROMD00157, cu asistență financiară din partea INTERREG VI-A NEXT ROMANIA- REPUBLICA MOLDOVA.

Dosarul de licitație este disponibil pentru consultare la sediul Autori­tății Contractante, Biserica „Sfinții Teodori” din municipiul Iași, str. Sf. Teodor nr. 14, județul Iași, e-mail: benone.dascalu@gmail.com. Termenul-limită de trimitere a ofertelor este 1.10.2025, ora 14:00. Posibile informații și clarificări/întrebări suplimentare vor fi publicate pe site-ul propriu: https://sfteodor.mmb.ro/.