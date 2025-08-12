Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”-Slobozia Nouă, din localitatea Slobozia, județul Ialomița, Parohia Slobozia Nouă, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la biserica pa
Notificare concesionari ai cimitirului parohial Giulești Sârbi
Parohia Giulești Sârbi, București, Calea Giulești nr. 506, sector 6, tel.: 0722.280.508, în baza Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor parohiale și mănăstirești din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, notifică următorii concesionari pentru rezolvarea de urgență a situației juridico-economice a locurilor de înhumare pe care le au în concesiune în cimitirul parohial Giulești Sârbi:
1. Bostănică Dumitru, str. Drumul Găzarului nr. 133, sector 4, Act de concesiune 1136/29.01.1993;
2. Matei Gheorghe, Matei Leontina, Matei Mihai Viorel, str. Calea Giulești nr. 521A, Act de concesiune 1319/10.03.1994;
3. Bogdan Maria + 3 moștenitori, str. Calea Giulești nr. 635, sector 6, Act de concesiune 2109/01.09.2008;
4. Meca Oprea, str. Amurgului nr. 302, sector 5, Act de concesiune 1932/15.02.2006;
5. Radu Gica, str. Mehadia nr. 18, sector 6, Act de concesiune 2259/30.01.2010;
6. Munteanu Lucica, str. Cucuruzului nr. 26, sector 6, Act de concesiune 2260/15.02.2009;
7. Dobrică Constantin, str. Sculptorilor nr. 3, sector 6, Acte de concesiune 123/20.01.1993/ 1142/26.04.1992;
8. Streață Alina Maria, str. Calea Giulești nr. 551A, sector 6, Act de concesiune 2620/08.01.2017;
9. Ganea Anghel, str. Răsadniței nr. 142, sector 6, Act de concesiune 757/16.11.1978;
10. Nicolae C. Florica, str. Sculptorilor nr. 60, sector 6, Act de concesiune 853/04.12.1980;
11. Crețu Gheorghe și Crețu Ana, str. Șoseaua Alexandriei nr. 104, sector 5, Act de concesiune 1329/06.04.1994;
12. Gâneață Nicolae, str. Prof. I. Ursu nr. 8, sector 2, Act de concesiune 934/1983;
13. Borcea Ilinca, str. Câmpul cu Maci nr. 34, sector 1, Acte de concesiune 1595/10.04.1998, 1647/03.05.2001, 1663/20.08.2001;
14. Parpale Elena și Parpale Ioan, str. Intr. Nicolae Iorga nr. 35, comuna Chiajna, Ilfov, Act de concesiune 67/30.05.1969;
15. Petre. M. Petra, str. Iosif Sava nr. 15A, oraș Pantelimon, Ilfov, Act de concesiune 488/31.01.1974;
16. Ceocan Ionel și Ceocan Ilinca, str. Splaiul Unirii nr. 38, sector 5, Act de concesiune 435/19.04.1973;
17. Rădulescu Maria și Miu Tudor, str. Bd. Păcii nr. 29, sector 6, Acte de concesiune1608/09.05.2000, 1736/21.11.2002;
18. Manolea Maria, str. Podul Pitarului nr. 13, sector 6, Act de concesiune 546/10.07.1975;
19. Petre. V. Tănase, str. Iuliu Maniu nr. 14, bl. 13, sc. A2, et. 9, ap. 62, sector 6, Act de concesiune 600/18.12.1975;
20. Berlea Costache, str. Leandrului nr. 56, sector 1, Act de concesiune 23/16.08.1968;
21. Păun Theodor, str. Locotenent Victor Manu nr. 34, sector 2, Act de concesiune 1601/28.05.1998;
22. Bolocan Tatiana, str. Intr. Dușului nr. 26, sector 6, Act de concesiune 982/12.07.1984;
23. Manolea Maria, str. Intr. Drumul Gării nr. 34, sector 2, Act de concesiune 546/10.07.1975;
24. Ghiță Zoica, str. Calea Victoriei nr. 52, sector 1, Act de concesiune 1588/10.08.2003;
25. Grigore Mihai, Grigore Maria, Grigore Claudia, str. Calea Giulești nr. 50, sector 6, Act de concesiune 798/08.07.1979;
26. Butoi Marian Cătălin, str. Matei Voievod nr. 103, sector 2, Act de concesiune 1623/15.10.1998;
27. Atanasiu Vasile și Atanasiu Ana, str. Gara de Nord nr. 68, sector 1, Act de concesiune 825/19.07.1980;
28. Groza Camelia, str. Aleea Callatis nr. 8, sector 6, Act de concesiune 1715/29.08.2002;
28. Cocioran Nicoale, str. Aleea Cetățuia nr. 12, sector 6, Act de concesiune 101/20.04.1990;
30. Nicolescu Gheorghe, str. Iuliu Maniu nr. 14, bl. 13, sc. A2, et. 9, ap. 62, sector 6, Act de concesiune 85/03.10.1969;
31. Gostinar Ion și Gostinar Nuța, str. Calea Giulești nr. 410, sector 6, Act de concesiune 1034/16.01.1986;
32. Radu Florica, str. Răsadniței nr. 66, sector 6, Act de concesiune 109/1970.