Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 08 August 2025

Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante cu perioada de candidare până la 31 august 2025: lucrător gestionar la Serviciul colportaj; contabil la Serviciul colportaj; conducător auto la Serviciul colportaj; croitor la Serviciul colportaj (2 posturi); broder la Serviciul colportaj; muncitor necalificat la Fabrica de Lumânări ,,Făclia Sfinților Români”; agent de pază la Centrul de tineret „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din orașul Pantelimon, Ilfov; îngrijitor la Centrul cultural‑social „Iustin Patriarhul”/ Centrul eparhial; cântăreț bisericesc la Parohia Popa Soare, Protoieria Sector 2 Capitală; referent administrativ la Cancelaria Protoieriei Sector 6 Capitală și îngrijitor la Parohia Bărbătescu Nou, Protoieria Sector 4 Capitală.

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.