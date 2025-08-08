Parohia Cârlomănești, Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos, comuna Cerțești, județul Galați, organizează duminică, 24 august 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante cu perioada de candidare până la 31 august 2025: lucrător gestionar la Serviciul colportaj; contabil la Serviciul colportaj; conducător auto la Serviciul colportaj; croitor la Serviciul colportaj (2 posturi); broder la Serviciul colportaj; muncitor necalificat la Fabrica de Lumânări ,,Făclia Sfinților Români”; agent de pază la Centrul de tineret „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din orașul Pantelimon, Ilfov; îngrijitor la Centrul cultural‑social „Iustin Patriarhul”/ Centrul eparhial; cântăreț bisericesc la Parohia Popa Soare, Protoieria Sector 2 Capitală; referent administrativ la Cancelaria Protoieriei Sector 6 Capitală și îngrijitor la Parohia Bărbătescu Nou, Protoieria Sector 4 Capitală.
Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.