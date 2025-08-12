Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 12 August 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante cu perioada de candidare până la 31 august 2025: lucrător gestionar la Serviciul colportaj; contabil la Serviciul colportaj; conducător auto la Serviciul colportaj; croitor la Serviciul colportaj (2 posturi); broder la Serviciul colportaj; muncitor necalificat la Fabrica de Lumânări „Făclia Sfinților Români”; agent de pază la Centrul de tineret „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din orașul Pantelimon, Ilfov; îngrijitor la Centrul cultural-social „Iustin Patriarhul”/ Centrul eparhial; cântăreț bisericesc la Parohia Popa Soare, Protoieria Sector 2 Capitală; referent administrativ la Cancelaria Protoieriei Sector 6 Capitală și îngrijitor la Parohia Bărbătescu Nou, Protoieria Sector 4 Capitală.

 

