250 de ani de istorie a SUA în 30 de obiecte

Institutul Smithsonian din SUA, care cuprinde renumita reţea de peste 20 de muzee şi galerii de artă americane, şi-a propus să celebreze 250 de ani de istorie americană, mai exact aniversarea Declaraţiei de Independenţă din 4 iulie 1776, cu ajutorul a 30 de obiecte, informează AFP. Printre acestea se numără un mic birou din mahon pătat cu cerneală, un bec, un costum de zbor confecţionat din piele şi un tricou de baseball. Aceste obiecte, alături de altele, sunt expuse la Washington D.C., în perioada 2 iunie - 26 iulie 2026, în preajma celei de-a 250-a aniversare a independenţei SUA.

Expoziţia, intitulată „American Aspirations” („Aspiraţii Americane”), se află în sediul istoric al Institutului Smithsonian, în apropiere de National Mall din capitala americană.

Traseul de vizitare începe cu piesa de mobilier la care Thomas Jefferson a redactat Declaraţia de Independenţă, iar foarte aproape se află un afiş, din anul 1863, cu un text redactat de un susţinător al abolirii sclaviei, Frederick Douglass. Printre exponate se mai află un text dactilografiat de Martin Luther King, în 1963, un bec inventat de Thomas Edison, în 1879, un costum de zbor al aviatoarei Amelia Earhart.