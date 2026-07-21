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Expoziție aniversară la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău

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Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 22 Iulie 2026

La Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, parte a Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, va putea fi vizitată, până pe 11 octombrie 2026, expoziția temporară „Ocupații tradiționale din Moldova: Vânătoarea”.

Proiectul expozițional este organizat de Muzeul Etnografic al Moldovei, de asemenea parte a Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, în contextul aniversării a 20 de ani de la înființarea acestui muzeu. Potrivit organizatorilor, expoziția „evidențiază legătura dintre om și mediul natural, punând în valoare vânătoarea, ca ocupație secundară a țăranului român, prin intermediul patrimoniului Muzeului Etnografic al Moldovei”.

Sunt expuse recipiente pentru păstrarea și măsurarea prafului de pușcă, curse și capcane utilizate în vânătoarea tradițională, baltage și alte obiecte care ilustrează ingeniozitatea tehnicilor tradiționale și păstrează memoria unei îndeletniciri care a modelat, timp de secole, relația dintre comunitățile rurale și pădure, reflectând adaptarea la mediul înconjurător și respectul față de resursele naturale.

Citeşte mai multe despre:   Complexul Muzeal National Moldova  -   expozitie
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