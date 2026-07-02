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Fragmente de port tradițional, reinterpretate la muzeu

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 03 Iulie 2026

La Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca va fi vernisată, în 15 iulie 2026, expoziția „Reintegrări. Fragmente de port tradițional în moda contemporană”. Prin intervenții minimale sau radicale, designerii participanți au integrat în creațiile lor fragmente autentice de cămăși, textile, broderii și elemente de costum tradițional, transformându-le în piese de modă contemporană. 

Temele centrale ale expoziției sunt reintegrarea patrimoniului textil, relația dintre moda contemporană și tradiție, sustenabilitatea și reutilizarea, precum și memoria și materialitatea. Spațiul muzeal devine astfel un loc de dialog între trecut și prezent, între obiect, corp și privire, precum și între patrimoniu și practica artistică contemporană. Expo­ziția este deschisă până la 15 septembrie 2026. 

 

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