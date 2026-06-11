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Invitaţie la Atelierul de împâslit lână

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 12 Iunie 2026

Muzeul Național al Țăranului Român invită publicul, în 17 iunie 2026, de la ora 17:00, la Atelierul de împâslit lâna prin tehnica apei şi săpunului, coordonat de Beatrice Iordan, educator muzeal.

Participanții vor descoperi, astfel, una dintre cele mai vechi tehnici de prelucrare a lânii - împâslirea cu apă și săpun. „Pornind de la lâna netoarsă, vom învăţa cum să modelăm și să transformăm acest material natural în mici podoabe și accesorii realizate manual: broșe, șiraguri de mărgele sau brățări”, se precizează pe site-ul mntr.ro.

Lâna se numără printre cele mai vechi și mai prețuite materiale folosite în gospodăria tradițională românească, din care se realizau piese de îmbrăcăminte, traiste și desagi, dar și numeroase obiecte decorative și de uz casnic, precum covoare, preșuri, peretare sau ștergare.

Atelierul - care se adresează începătorilor, fiind recomandat tinerilor cu vârsta de peste 15 ani și adulților - oferă ocazia de a explora creativitatea prin intermediul unui meșteșug tradițional și de a realiza obiecte unicat, potrivite pentru a fi dăruite, dar și pentru a completa o ținută personală. Informaţii legate de participare se găsesc pe site-ul mntr.ro. 

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