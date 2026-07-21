La Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, parte a Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, va putea fi vizitată, până pe 11 octombrie 2026, expoziția temporară „Ocupații tradiționale din Moldova:
„Pe cărări de munte” prin intermediul picturii
La Muzeul de Etnografie din Botoșani va avea loc pe 26 iulie 2026 atelierul de pictură pentru adulți intitulat „Pe cărări de munte”, în cadrul căruia participanții vor avea ocazia să descopere frumusețea peisajelor montane și să învețe tehnici de redare a luminii și umbrelor, sub îndrumarea unui artist plastic, potrivit informațiilor regăsite pe pagina de Facebook a muzeului. Evenimentul va oferi participanților o pauză de la agitația cotidiană, invitându-i să transpună frumusețea și liniștea munților pe pânză și sticlă, într-o atmosferă relaxantă și creativă. Înscrierile se pot face până pe 25 iulie, la numărul de telefon: 0231.515.506 sau la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com.