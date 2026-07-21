Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură „Pe cărări de munte” prin intermediul picturii

„Pe cărări de munte” prin intermediul picturii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 22 Iulie 2026

La Muzeul de Etnografie din Botoșani va avea loc pe 26 iulie 2026 atelierul de pictură pentru adulți intitulat „Pe cărări de munte”, în cadrul căruia participanții vor avea ocazia să descopere frumusețea peisajelor montane și să învețe tehnici de redare a luminii și umbrelor, sub îndrumarea unui artist plastic, potrivit informațiilor regăsite pe pagina de Facebook a muzeului. Evenimentul va oferi participanților o pauză de la agitația cotidiană, invi­tându-i să transpună frumusețea și liniștea munților pe pânză și sticlă, într-o atmosferă relaxantă și creativă. Înscrierile se pot face până pe 25 iulie, la numărul de telefon: 0231.515.506 sau la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com. 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Ion Carchelan și fascinația pentru acuarelă Cultură
    Ion Carchelan și fascinația pentru acuarelă

    Ion Carchelan este, probabil, cel mai cunoscut acuarelist din Republica Moldova, iar pe parcursul lunii iulie 2026 expoziția personală, intitulată „Life” (Viață), cuprinzând 20 de lucrări, este deschisă la

    21 Iul, 2026
  • 120 de ani de la Expoziția Generală Română Cultură
    120 de ani de la Expoziția Generală Română

    Sub titlul „Expoziția generală din 1906. Repere pentru dezvoltarea unei națiuni”, Arhivele Naționale ale României (ANR) marchează, printr-o expoziție documentară, împlinirea a 120 de ani de la organizarea Ex

    21 Iul, 2026
  • „Marie, dragă” Cultură
    „Marie, dragă”

    La Centrul de cultură „George Apostu” din Bacău, iubitorii de artă pot admira, până la sfârșitul lunii iulie 2026, expoziția de pictură și grafică „Marie, dragă”, a artistei Luminița Radu. În

    21 Iul, 2026
TOP 6 Cultură