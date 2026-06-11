Muzeul Național al Țăranului Român invită publicul, în 17 iunie 2026, de la ora 17:00, la Atelierul de împâslit lâna prin tehnica apei şi săpunului, coordonat de Beatrice Iordan, educator
Peste 40 de cămăși populare expuse la Cluj
La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca va avea loc, în 17 iunie 2026, vernisajul expoziției „Pânze, freamăt și șoapte”, o incursiune în universul cămășii tradiționale transilvănene, fiind evidențiată diversitatea tehnicilor decorative, rafinamentul compozițional și valoarea estetică a patrimoniului textil.
Vor putea fi admirate peste 40 de cămăși tradiționale provenite din diferite zone etnografice ale Ardealului: Țara Bârsei, Mărginimea Sibiului, zona Târnavelor, Valea Hârtibaciului, Țara Moților, Mocănimea Văii Arieșului, Depresiunea Gheorgheni, Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor, Țara Zarandului, Țara Năsăudului, Ținutul Reghinului, Banatul de Câmpie, Dealurile Clujului, Țara Lăpușului, zona Orăștiei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeul-etnografic.ro.
Proiectul expozițional face parte din inițiativa „Cămășa de Transilvania” a Asociației „Arta Acului la Cluj”, care urmăreşte recuperarea, cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural textil, prin studierea și promovarea pieselor autentice. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 17 iunie - 31 iulie 2026.