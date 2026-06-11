Peste 40 de cămăși populare expuse la Cluj

La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca va avea loc, în 17 iunie 2026, vernisajul expoziției „Pânze, freamăt și șoapte”, o incursiune în universul cămășii tradiționale transilvănene, fiind evidențiată diversitatea tehnicilor decorative, rafinamentul compozi­țional și valoarea estetică a patrimoniului textil.

Vor putea fi admirate peste 40 de cămăși tradiționale provenite din diferite zone etnografice ale Ardealului: Țara Bârsei, Mărginimea Sibiului, zona Târnavelor, Valea Hârtibaciului, Țara Moților, Mocănimea Văii Arieșului, Depresiunea Gheor­gheni, Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor, Țara Zarandului, Țara Năsăudului, Ținutul Reghinului, Banatul de Câmpie, Dealurile Clujului, Țara Lăpușului, zona Orăștiei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeul-etnografic.ro.

Proiectul expozițional face parte din inițiativa „Cămășa de Transilvania” a Asociației „Arta Acului la Cluj”, care urmăreşte recuperarea, cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural textil, prin studierea și promovarea pieselor autentice. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 17 iunie - 31 iulie 2026.