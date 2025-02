Târg de mărţişor „Primăvara în sat”

Deși iarna pare să stăpânească peste oraș, primăvara nu este departe, de aceea Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” invită publicul la Târgul de mărțișor „Primăvara la sat”, deschis de mâine, 25 februarie, şi până în 9 martie 2025. Poșta Română, partener al muzeului și anul acesta, va pune la dispoziția vizitatorilor o serie de cărți poștale unicat, pe care le vor putea trimite gratuit persoanelor dragi, anunţă instituţia muzeală într-un comunicat. Scurte filmări vor da glas gândurilor îndreptate către ele și vor fi reunite apoi într-un film dedicat Zilei Internaționale a Femeii.

În zilele de 1 și 8 martie, copiii sunt invitați să participe, de la ora 11:00, la ateliere de mărțișoare și colaje textile, parte a programului de educație muzeală „Călător prin tradiții” (detalii pe site-ul muzeului).

Mărțișorul are taina lui, știută pe vremuri numai de femeile mai în vârstă și înțelepte, de mame și bunici, cele care-i împleteau firele de lână sau mătase: „întruchipare a soarelui de primăvară, cel mai adesea sub forma unui ban de argint, legat la mână sau la gât cu șnur alb-roșu sau numai roșu, mărţişorul îl ferește de rele nu numai pe cel care-l poartă, ci și casele și gospodăriile; el aduce sănătate, noroc, frumusețe și veselie și nu se leapădă decât după ce iarna nu mai are sorți de izbândă, atunci când încep să înflorească pomii sau să vină berzele ori rândunelele”, potrivit aceleiaşi surse. Includerea mărţişorului în patrimoniul ima­terial UNESCO stă mărturie a valorii acestei tradiții.