Ziua internaţională pentru conservarea monumentelor

Începând din 1982, în fiecare an, la 18 aprilie, este sărbătorită Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor, zi dedicată celebrării şi promovării patrimoniului cultural. Data a fost adoptată de Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor - ICOMOS, în cadrul unei conferinţe generale a UNESCO. Tema ediției din acest an este „Patrimoniu rezilient în fața dezastrelor și conflictelor”. Sub acest generic, la începutul lunii aprilie, la Chișinău a avut loc cea de-a doua ediție a trainingului regional UNESCO dedicat combaterii traficului ilicit de bunuri culturale ucrainene. Evenimentul a reunit experți și oficiali din Republica Moldova, Ucraina, România, Polonia, Ungaria și Slovacia.

Până în 24 aprilie, potrivit datelor publicate pe mc.gov.md, Ministerul Culturii din Republica Moldova va organiza o serie de evenimente dedicate conștien­tizării și valorificării patrimoniului cultural național. Vor fi redeschise muzeele din Butuceni și Trebujeni, vor avea loc sesiuni științifice și mese rotunde dedicate cercetărilor arheologice și valorificării edificiilor istorice de cult, expoziții tematice în muzeele naționale și raionale, tururi ghidate și lecții interactive pentru elevi, desfășurate în cadrul Muzeului Național de Istorie a Moldovei.​