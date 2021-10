Aer poluat în multe școli din România

Data: 14 Oct, 2021

O analiză a calității aerului pe care îl respiră copiii în școli a ajuns la concluzii îngrijorătoare, potrivit cărora poluarea cu particule fine, cauzată de traficul auto, depășește normele OMS în majoritatea unităților școlare. De asemenea, au fost descoperite niveluri crescute de dioxid de azot, care pot duce la astm, în peste 40% dintre școli.

Peste 57% dintre şcoli au depăşit normele de poluare cu particule PM2.5 pe baza noilor standarde ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), iar 41,5% depăşesc normele NO2 (dioxid de azot), arată o analiză realizată în decurs de un an, între 15 august 2020 și 30 septembrie 2021, în 3.700 de şcoli din întreaga ţară. „Primul fapt pe care l-am descoperit este că 41,5% dintre copiii din România respiră aer care are depăşite normele de NO2”, a declarat Marcin Gnat, reprezentant al Airly, compania de tehnologie în domeniul monitorizării calităţii aerului şi care a comandat studiul. El a menționat că NO2 afectează sistemul respirator al copiilor, putând cauza sau agrava astmul, iar principala cauză a poluării cu acest gaz este traficul auto. Conform studiului, preluat de Agerpres, doar 12% dintre şcoli au acces la date privind calitatea aerului în timp real, adică dispun de un sistem de senzori pentru monitorizarea calității aerului.

În analiza privind calitatea aerului în apropierea şcolilor din România au fost luate în considerare noile standarde, anunţate în luna septembrie a acestui an, de către OMS. În privința NO2, norma zilnică este de 25 micrograme pe metru cub, iar studiul arată că, pe parcursul anului şcolar, analizând separat fiecare zi şi fiecare dintre cele 3.700 de şcoli, aceasta a fost depășită în peste 41% dintre ele. Mai mult, depăşirea noii norme anuale a OMS (care se află acum la nivelul de 10 ug/m3) a avut loc pentru toate şcolile analizate.

Nivelul de particule solide din aer este, de asemenea, îngrijorător. În timp ce norma zilnică de particule cu volum mai mare (PM10) este depăşită în 8,9% din şcolile analizate, norma zilnică a particulelor fine, mai mici, dar mai dăunătoare (PM2.5), este depăşită în 56,8% din şcoli. Poluarea cu particule solide favorizează dezvoltarea bolilor respiratorii şi a celor cardiovasculare.

Raportul privind calitatea aerului în şcolile din România a fost prezentat odată cu lansarea campaniei „ŞcolileRespiră”, derulată de Airly, alături de Bolt şi Philips, care îşi propune să extindă reţeaua de monitorizare a calităţii aerului cu 50 de senzori de măsurare a poluării în timp real în apropierea școlilor, dar și să ofere unităților școlare participante 5.000 de vouchere pentru călătorii către şcoli prietenoase cu mediul, precum și purificatoare de aer pentru spațiile de învățământ cu cea mai ridicată poluare. (C. Z.)