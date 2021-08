Deschiderea anului şcolar cu prezenţă fizică

Data: 05 Aug, 2021

Ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat că este în favoarea deschiderii noului an şcolar cu prezenţă fizică pentru toţi elevii. „Mă pronunţ cât se poate de clar în favoarea deschiderii şcolii cu prezenţă fizică pentru toţi elevii, fără scenarii de funcţionare. Am dreptul să îmi manifest acest optimism, în paralel luând în considerare orice alte variante vor rezulta din evoluţia epidemiologică”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă desfăşurată marţi, 3 august. Consiliul Naţional al Elevilor a solicitat ministerelor Educaţiei şi Sănătăţii să comunice modalitatea în care va începe noul an şcolar până la sfârşitul lunii august, subliniind nevoia de predictibilitate privind debutul cursurilor. De asemenea, şi Societatea Academică din România (SAR) a cerut ieri autorităţilor să prezinte, până la 15 august, un plan de măsuri şi scenarii privind organizarea procesului educaţional în anul şcolar 2021-2022. În opinia SAR şi a celorlalţi semnatari ai apelului public, „trebuie pregătit un scenariu de avarie, în cazul în care valul patru va impune noi măsuri de restricţie privind mobilitatea populaţiei”.