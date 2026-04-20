Educație financiară precară

Data: 24 Aprilie 2026

Academia de Studii Economice (ASE) din București a organizat, la începutul acestei săptămâni, evenimentul „Forumul Educației Financiare”, desfășurat sub Înaltul Patronaj al președintelui României. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a atras atenția că studiile recente scot în evidență un nivel precar de pregătire în domeniul educației financiare. Soluția, spune universitarul citat de Agerpres, este ca „Strategia de Educație Financiară să fie coordonată de un singur minister, care să delege atribuții către instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, precum și către organizațiile economice cu profil financiar”.

Prezent la eveniment, președintele Nicușor Dan a evidențiat că există „o corelație între prosperitatea unei țări și nivelul de educație financiară a populației”. (O.N.)