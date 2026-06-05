Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie START-RO, prima infrastructură națională de cercetare longitudinală

START-RO, prima infrastructură națională de cercetare longitudinală

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 05 Iunie 2026

Universitatea din Bucu­rești (UB) lansează, prin Laboratorul de Testare la Scară Largă al Facultății de Psihologie și Științele Educației, prima infrastructură națională de cercetare longitudinală dedicată dezvol­tării copiilor din România. START-RO - Study of Trajectories and Adjustment in Romanian Children reunește cercetători români și canadieni și se desfășoară în parteneriat cu Accenture România. 

„Aproximativ 1.500 de familii cu copii aflați acum în clasa pregătitoare vor fi incluse în studiu timp de cel puțin două decenii, până la viața adultă, într-o cercetare privind dezvoltarea educațională, psihologică și socială a copiilor români. Aceasta va documenta sistematic experiențele educaționale, psihologice și sociale ale copiilor - calificative, motivație, integrare școlară, starea de bine emoțională, relații cu colegii și profesorii, mediu familial - și va oferi, pentru prima dată, o imagine bazată pe dovezi a felului în care primii ani de școală modelează parcursul de viață al unei generații”, au transmis, într-un comunicat, reprezentanţii UB.

Prima colectare națională de date este programată pentru începutul acestei luni, iar familiile incluse în studiu vor completa online un chestionar iniţial despre familie, expe­ri­ențele timpurii ale copilului și contextul educațional. Pe parcursul anilor de şcoală şi după terminarea studiilor, aceleaşi familii vor fi chestionate trimestrial, iar întrebările vor fi adresate atât părinţilor, cât şi copiilor. 

În ţări precum Marea Britanie, Canada, Statele Unite ale Americii, Germania sau Norvegia, politicile publice sunt fundamentate pe astfel de studii, însă în România, spun reprezentanţii UB, nu a existat până acum un astfel de instrument. „Deciziile privind curriculumul, evaluarea, sprijinul pentru copii vulnerabili sau formarea cadrelor didactice se iau, și în prezent, în lipsa lor, și pe baza unor cercetări transversale, fragmentate sau preluate din alte contexte naționale”, se precizează în acelaşi comunicat. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Universitatea București
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Târgul educaţional „Vocaţia Ta!” Educaţie
    Târgul educaţional „Vocaţia Ta!”

    Elevii de gimnaziu şi liceu mai pot interacţiona astăzi şi mâine cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar din Bucureşti în cadrul celei de-a 27-a ediţii a Târgului Ed

    05 Iun, 2026
  • Start în susţinerea examenelor naţionale Educaţie
    Start în susţinerea examenelor naţionale

    Mii de elevi se află în faţa celor mai importante examene din viaţa lor: Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională. Luni, 8 iunie 2026, vor debuta, pentru absolvenţii de liceu, probele de evaluare a competenţelor

    05 Iun, 2026
TOP 6 Educaţie