START-RO, prima infrastructură națională de cercetare longitudinală

Data: 05 Iunie 2026

Universitatea din Bucu­rești (UB) lansează, prin Laboratorul de Testare la Scară Largă al Facultății de Psihologie și Științele Educației, prima infrastructură națională de cercetare longitudinală dedicată dezvol­tării copiilor din România. START-RO - Study of Trajectories and Adjustment in Romanian Children reunește cercetători români și canadieni și se desfășoară în parteneriat cu Accenture România.

„Aproximativ 1.500 de familii cu copii aflați acum în clasa pregătitoare vor fi incluse în studiu timp de cel puțin două decenii, până la viața adultă, într-o cercetare privind dezvoltarea educațională, psihologică și socială a copiilor români. Aceasta va documenta sistematic experiențele educaționale, psihologice și sociale ale copiilor - calificative, motivație, integrare școlară, starea de bine emoțională, relații cu colegii și profesorii, mediu familial - și va oferi, pentru prima dată, o imagine bazată pe dovezi a felului în care primii ani de școală modelează parcursul de viață al unei generații”, au transmis, într-un comunicat, reprezentanţii UB.

Prima colectare națională de date este programată pentru începutul acestei luni, iar familiile incluse în studiu vor completa online un chestionar iniţial despre familie, expe­ri­ențele timpurii ale copilului și contextul educațional. Pe parcursul anilor de şcoală şi după terminarea studiilor, aceleaşi familii vor fi chestionate trimestrial, iar întrebările vor fi adresate atât părinţilor, cât şi copiilor.

În ţări precum Marea Britanie, Canada, Statele Unite ale Americii, Germania sau Norvegia, politicile publice sunt fundamentate pe astfel de studii, însă în România, spun reprezentanţii UB, nu a existat până acum un astfel de instrument. „Deciziile privind curriculumul, evaluarea, sprijinul pentru copii vulnerabili sau formarea cadrelor didactice se iau, și în prezent, în lipsa lor, și pe baza unor cercetări transversale, fragmentate sau preluate din alte contexte naționale”, se precizează în acelaşi comunicat. (O.N.)