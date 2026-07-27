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Medalii la Olimpiada de Economie

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Data: 31 Iulie 2026

România a obţinut trei medalii de bronz la Olimpiada Internaţională de Economie (OIE) 2026, desfăşurată la Shenzhen, China, cu participarea a 56 de echipe, potrivit Centrului Român pentru Excelenţă în Economie, care a coordonat lotul. Medaliile au fost câştigate de Radu Nedea - International British School of Bucharest, Robert Bercea - British International School of Timişoara, şi Iustin Gheorghe - Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti. OIE este o competiție globală pentru liceeni, care testează competenţe de economie, finanţe şi analiza unui caz de business. (C.Z.)

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