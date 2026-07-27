Mai multe şcoli din judeţul Arad au fost nevoite să suplinească lipsa spaţiilor prin amenajarea unor săli de cursuri, laboratoare, biblioteci, săli pentru servit masa sau cabinete medicale în containere speciale
Medalii la Olimpiada de Economie
România a obţinut trei medalii de bronz la Olimpiada Internaţională de Economie (OIE) 2026, desfăşurată la Shenzhen, China, cu participarea a 56 de echipe, potrivit Centrului Român pentru Excelenţă în Economie, care a coordonat lotul. Medaliile au fost câştigate de Radu Nedea - International British School of Bucharest, Robert Bercea - British International School of Timişoara, şi Iustin Gheorghe - Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti. OIE este o competiție globală pentru liceeni, care testează competenţe de economie, finanţe şi analiza unui caz de business. (C.Z.)