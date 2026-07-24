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Stagii de practică pentru absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic

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Data: 24 Iulie 2026

Pentru prima dată, în programul de stagii „Blue Book” al Comisiei Europene (CE) se vor putea înscrie şi absolvenții de învățământ profesional și tehnic. Tinerii care au ales o educaţie bazată pe competenţe au la dispoziţie aproximativ 100 de locuri, începând cu sesiunea din martie 2027. Perioada de înscriere se desfăşoară între 22 iulie şi 4 septembrie 2026, durata stagiului va fi de 5 luni, iar participanţii vor primi aproximativ 1.500 de euro pe lună, „indemnizaţiile urmând a fi ajustate în funcţie de costul vieţii din diferitele locaţii de desfăşurare a stagiilor”, după cum a transmis Comisia Europeană.

Candidații vor putea aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism; IT și media digitală; inginerie și producție; afaceri, administrație și finanțe; sănătate, asistență socială și educație.

„Concret, un absolvent cu specializare în domeniul HoReCa ar putea face un stagiu în cadrul serviciilor de catering ale CE. Un absolvent cu pregătire tehnică în inginerie sau producție ar putea lucra, de exemplu, în cadrul Oficiului pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles - OIB, în activități legate de întreți­nere, logistică sau operațiuni tehnice, în funcție de posturile oferite. Învățământul profesional și cel universitar trebuie tratate cu aceeași considerație. Europa are nevoie atât de absolvenți de facultate, cât și de tineri cu pregătire practică, ale căror competențe sunt esențiale pentru economie”, a transmis, pe o reţea de socializare, comisarul european Roxana Mânzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene.

„Blue Book” este principalul program de stagii al CE care primește anual aproximativ 36.000 de candidaturi și oferă aproape 2.000 de locuri în cadrul Comisiei, al institu­țiilor și agențiilor europene. (O.N.)

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